Uomini e donne, gennaio 2017: doposcelta e amore a gonfie vele per le neo-coppie di U&D!

Se questa pausa natalizia di Uomini e donne ci sta insegnando qualcosa è che gennaio 2017 sarà un anno ricco di novità e sorprese. Dopo la messa in onda della scelta di Claudio D’Angelo, andranno in onda i doposcelta di tutte le ultime coppie di U&D.

La notizia arriva da Stefano Carriero, un membro della redazione del people show di Canale 5 che su Instagram ha risposto alle domande dei followers: “Quest’anno arriveranno i doposcelta di tutti, tranquilli”. La novità sarà molto gradita dai quei fan del programma di Maria De Filippi costretti a inseguire le tracce di news e le foto disseminate sui vari social.

L’annuncio dei doposcelta potrebbe essere dipesa dal boom di ascolti delle puntate che hanno visto protagonisti i quattro tronisti: Claudio Sona, Clarissa Marchese, Riccardo Gismondi e Claudio D’Angelo. I loro percorsi negli studi di Canale 5 e le loro scelte hanno tenuto con il fiato sospeso centinaia di telespettatori.

In effetti, fatta eccezione per il post scelta di Ludovica Valli e Fabio Ferrara, era qualche anno che i doposcelta non venivano girati. Che la redazione non voglia fare un ultimo regalo al pubblico prima di dare il via al nuovo corso del programma?