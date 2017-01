Uomini e donne, anticipazioni trono classico 16 gennaio 2017: ex gieffina alla corte di Manuel Vallicella?

La nuova edizione di Uomini e donne sarà ricca di colpi di scena. I fans del programma di Maria De Filippi sono stati testimoni hanno già visto salire sul trono classico Manuel Vallicella, Luca Onestini e Sonia Lorenzini, ex corteggiatori e ‘non scelte’ dei precedenti tronisti, ma non sarà nulla rispetto a quello che questo 2017 riserverà loro.

I rumors e le anticipazioni riguardanti il people show di Canale 5 fanno ben sperare nell’aggiunta di un trono rosa, un possibile ritorno di un tronista gay e l’arrivo di volto noto del Grande Fratello. Sembra che alla corte dell’amato tronista Manuel Vallicella potrebbe approdare Angela Viviani, l’ex concorrente della tredicesima edizione del Grande Fratello.

Il trono dell’ex corteggiatore di Ludovica Valli è uno dei più seguiti. Manuel piace molto al pubblico sia per il suo aspetto fisico che per il suo carattere vero e genuino. Nel programma Non succederà più, Angela Viviani avrebbe confessato di provare un grande interesse nei confronti di Manuel: “Quando ho visto Manuel sul trono sono stata molto felice. Per me è un gran f**o! Se io lo incontrassi per strada…” . La Viviani però non ha ancora deciso se partecipare o meno al programma di Maria De Filippi.

L’arrivo dell’ex gieffina potrebbe non dispiacere al bel tronista: mora e con molti tatuaggi, proprio come piace a lui. Angela Viviani non sarebbe la prima inquilina della Casa di Cinecittà a partecipare al people show sentimentale di Canale 5: Alessandro Calabrese sta provando a conquistare il cuore della tronista Sonia Lorenzini.