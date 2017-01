Uomini e donne, anticipazioni trono classico 23 gennaio 2017: rivelazioni shock su Sonia

L’arrivo di Mario Serpa come opinionista sta sconvolgendo gli equilibri del trono classico di Uomini e donne. Le ultime indiscrezioni parlano di un clamoroso colpo di scena: l’ex corteggiatore ha accusato Sonia di ‘aver già scelto’. Vediamo insieme cosa è successo.

L’ormai quasi confermato opinionista ha affermato di avere informazioni sul conto di Sonia e Federico. Secondo l’informatore di Mario, Sonia sarebbe innamorata del suo corteggiatore Federico e avrebbe già deciso di sceglierlo, prendendo in giro tutti. Questa notizia potrebbe rendere la permanenza della ragazza nel programma a rischio.

Il compagno di Claudio Sona ha confermato che proprio il corteggiatore avrebbe rivelato al suo informatore che Sonia è innamorata di lui e perciò pronta a sceglierlo a tempo debito. A confermare lo scoop ci sarebbe anche Alessandro, l’ex gieffino eliminato in studio, ha confermato alla redazione di essere a conoscenza del presunto amore platonico fra i due interessati, ma di non averlo rivelato. L’esterna tra Sonia e Federico sembra confermare tutto: i due si scambiano le prime tenerezza reciproche davanti a un caminetto.

Nella sua prima esterna con Alessia, Luca Onestini le propone un restauro pittorico e, fra una “rullata e l’altra”, lei ammette di trovarlo interessante. L’esterna del tronista con Giulia è decisamente diversa: la ragazza si sfoga su suo interesse per il lato b di Soleil. Il chiarimento si traduce in un vero primo bacio. Tre ore dopo, Soleil raggiunge Luca in albergo con due pizze e, quando l’atmosfera si scioglie, i due si scambiano diverse tenerezze.

Nell’esterna con Carmen, Manuel chiarisce che sta aspettando ancora vedere cosa c’è in lei di importante oltre alla bellezza e alla serietà. La ragazza spiega che non sa come aprirsi e non nasconde il suo disagio e il tronista si mostra dispiaciuto, aggiungendo che non sa come sbloccarla e di non avere pazienza. Nell’esterna con Francesca invece, il tronista ammette l’attrazione per la ragazza e le confida il suo complesso rapporto con le donne. Ma ecco che Marika organizza un giro con sorpresa al lago per Manuel, che la trova molto positiva.

La puntata ricca di colpi di scena si conclude con l’ingresso di nuovi pretendenti e corteggiatrici per i tronisti. Cosa succederà a Sonia Lorenzini? La tronista si dice tranquilla, ma la situazione sembra iniziare a vacillare.