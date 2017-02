Uomini e donne, anticipazioni trono over 1 febbraio 2017: drastico calo d’ascolti

Negli ultimi anni, il trono over ha superato negli ascolti il trono classico. E invece nelle ultime settimane il trono classico capitanato da Sonia Lorenzini, Manuel Vallicella e Luca Onestini sta registrando un boom d’ascolti. Che il trono over dell’amatissimo programma di Maria De Filippi stia perdendo colpi?

Il pubblico da tempo lamenta una certa insofferenza rispetto alle avventure di Gemma Galgani, la protagonista assoluta dello spazio dedicato a dame e cavalieri over. La sua storia con Giorgio Manetti si è conclusa definitivamente e sembra non esserci spazio per un ritorno di fiamma. E allora perché continuare a battibeccare e mandarsi frecciatine al veleno gratuite?

Gemma viene costantemente attaccata da Tina e dal pubblico. Anche le corteggiatrici di Giorgio esordiscono con battute poco felici sulla donna. I fans del talk show pomeridiano iniziano ad accusare il colpo e a criticare la dama torinese: forse Gemma sta ‘cercando solo la popolarità?

La sofisticata dama continua a tenere pretendenti che in realtà non sembrano interessarle, come seguita a sostenere Tina Cipollari, e Giorgio interrompe puntualmente la conoscenza di tutte le dame che arrivano alla sua corte. Di recente, il fascino del ‘Gabbiano’ ha addirittura toppato dopo un’esterna con la bella Elisabetta. I due si sono scambiati un bacio a stampo e Giorgio si era detto disponibile a partire per un viaggio a due per cercare di conoscersi meglio, ma la dama ha rifiutato la proposta e ha deciso di volerlo vedere più perché ‘troppo frettoloso’.

Che il trono over sia a rischio chiusura?? L’ipotesi potrebbe divenire realtà qualora non subentrassero nuove dinamiche all’interno della trasmissione. Il calo di ascolti sembra richiederlo a gran voce. Cosa succederà?