Uomini e donne, anticipazioni trono over 1 marzo 2017: ripensamenti in ballo?

È iniziata una nuova settimana insieme a Uomini e donne. I protagonisti del trono over del talk show dedicato all’amore tornano in onda, lasciando con il fiato sospeso i fan riguardo le dinamiche di dame e cavalieri del salotto più amato di Canale 5.

Occhi puntati ancora su Giorgio Manetti e Gemma Galgani. I due si sono lasciati d tempo ma i loro tira e molla lasciano intuire qualcosa di più. Basta l’arrivo di un nuovo ‘pretendente’ o di una nuova dama per riaprire vecchi discorsi e precisazioni, spesso conclusi con un ballo insieme al centro dello studio.

Intanto il cavaliere Michele D’Ambra ha pubblicato una foto con la sua dama, anche se non si conosce la data precisa dello scatto. Che ci siano novità? Michele, nell’ultima registrazione, era finito nella bufera per essere uscito con un’altra dama all’insaputa di Gemma, suscitando in lei amarezza e delusione. Non resta che attendere news sulle nuove registrazioni per scoprire cosa è accaduto tra Michele e Gemma.

In studio è alta l’attenzione su Giuseppe Fichera, il docente agrigentino di informatica di 68 anni che ha iniziato la conoscenza di Chiara. Il rapporto tra Giuseppe e la signora di mezza età originaria di Taranto promette di diventare un nuovo cult della trasmissione condotta da Maria De Filippi.

Quello che è certo è che le storie e le conoscenze dei protagonisti del trono over piacciono al pubblico. Negli ultimi giorni è arrivato un altro risultato notevole: le dame e i cavalieri di Canale 5 ha fatto registrare un’ulteriore crescita dei dati d’ascolto.