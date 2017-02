Uomini e donne, anticipazioni trono over 15 febbraio 2017: dame e cavalieri al comando!

Gli ottimi ascolti delle ultime due settimane del trono classico di Uomini e donne aveva fatto vacillare la certezza della programmazione del talk show di Maria De Filippi. Ma il trono over si è subito ripreso, almeno in termini di share.

La partecipazione di Maria De Filippi alla 67 esima edizione del Festival di Sanremo ha rallentato parecchio la messa in onda e gli sviluppi delle conoscenze di dame e cavalieri di Uomini e donne, ma non è ha influenzato gli ascolti. Le puntate dedicate al Trono over della settimana sanremese della padrona di casa hanno totalizzato un 23,63% di share ( 3.287.000 spettatori) nella puntata di giovedì e il 22,13% di share ( 3.175.000 spettatori) nella puntata di mercoledì.

Intanto, nonostante tardino a tornare in studio per nuove registrazioni, i fan continuano a seguire i propri beniamini sui social. L’attenzione è puntata chiaramente su i protagonisti delle ultime puntate: le vicissitudini Sossio Aruta, le nuove conoscenze di Marco Firpo e il ‘triangolo amoroso’ Gemma Galgani, Giorgio Manetti e Michele D’Ambra.

Gemma ha postato per il giorno di San Valentino un lungo pensiero su l’amore, esercitando il suo ‘diritto’ di boicottare i cioccolatini come solo simbolo del giorno degli innamorati: la dama torinese promuove l’amore a 360° con gesti d’amore e di beneficenza verso il prossimo.

Nessuna indiscrezione su la sua frequentazione con Michele D’Ambra, il cavaliere over più giovane di lei. Dopo la ‘bugia’ e le fotografie che l’hanno immortalata mano nella mano in giro per Roma, Gemma continua a professarsi single, almeno stando ai social. Ma forse il suo umore decisamente positivo potrebbe nascondere altro?