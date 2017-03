Il trono over di Uomini e donne è costellato di molti protagonisti ma da un po’ gli occhi sono puntati sulle mosse e sulle avventure di Gemma Galgani. La dama torinese è a caccia di emozioni vere, quelle che ha vissuto per ben 8 mesi con un suo compagno di salotto, Giorgio Manetti.

Vivere di emozioni è questo quello che continua a ribadire Gemma Galgani. La sua vita sentimentale è basata su emozioni vere e profonde, anche a costo di prendere delle porte in faccia, lei non cambierà mai il suo modo di vivere l’amore.

Il suo modo di fare e i suoi tira e molla con Giorgio le costano un mare di frecciatine e critiche, anche perché Gemma non perde occasione di parlare di se. Sabato 11 marzo, la dama torinese è stata ospite di Silvia Toffanin per una puntata di Verissimo. In quest’occasione Gem ha ribadito l’amore che la legava a Giorgio e del suo rapporto con l’acerrima nemica Tina Cipollari.

Nel frattempo, sui social è arrivata una nuova stoccata di Barbara De Santi, ex dama del programma di Maria De Filippi. La donna ha accusato Gemma di essere falsa: “Come al solito ha raccontato una marea di balle. A partire dal suo lavoro. è come se io che sono insegnante andassi a dire che sono ministro dell’istruzione. Lei ha fatto questo”. E ancora: “Questo Michele è peggio di Giorgio. Hanno detto che hanno camminato insieme solo un’ora, giusto il tempo per una paparazzata su un senttimanale di gossip. Bravo Michele, bel tempismo … ops, ma forse mi sbaglio: è la Pinocchia che ha chiamato i paparazzi e non Michele. Già, il business è di lei”.

Parole durissime quelle della De Santi, ma che forse nascondono del vero. Nel salotto della compagna di Piersilvio Berlusconi, Gemma ha confessato di non aver mai chiuso la porta a Giorgio Manetti ed anzi, uno spiraglio è ancora aperto. Che gli ultimi comportamenti del ‘Gabbiano’ siano la conferma di un riavvicinamento?