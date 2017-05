Cosa ci riserverà il trono over di Uomini e donne? I beniamini in cerca dell’amore a qualsiasi età hanno aperto la settimana con racconti di passioni, amori freschi e qualche polemica.

La conoscenza tra Gemma Galgani e Marco Firpo sembra procedere a gonfie vele e il racconto delle loro notti di passioni suscita interesse e polemiche.

Graziella, dopo aver letto la lettera in cui racconta quanto successo con Manfredo e mette in guardia le altre donne, decide di lasciare lo studio. Che sia davvero un addio? Intanto le sue parole non sono riuscite a dissuadere Maria Pia di Monterotondo, una signora arrivata per conoscere il cavaliere.

L’approccio di Manfredo alla nuova dama suscita la reazione di Graziella. Se il cavaliere si mostra disposto a conoscerla purché non si innamori subito, Graziella rientra a sorpresa per insultare la nuova arrivata.

Maria chiede al signor Giacinto di presentarsi. È un uomo che ama la vita di campagna ma che non rinuncia alla discoteca. Il cavaliere invita Tina a ballare con lui per un possibile “indimenticabile momento di televisione”.

E finalmente arriva un annuncio felice: Vanni e Mariarosa usciranno dallo studio di Canale 5. Parole d’amore, un anello come pegno d’amore e un ballo romantico bastano per lasciare Uomini e donne tra lacrime di felicità.

Eppure la commozione di Gemma per la lettera di Vanni provoca la reazione di Tina: l’opinionista non la trova credibile e Gemma confessa di essere stanca di inseguire le persone. Giorgio Manetti le dice che ognuno ha quello che si merita, mentre Marco la invita a godersi il loro “momento magico”.

Ma cosa succede tra Mauro e Lisa? Le cose sembrano andare bene e i due confessano che ci sono buoni presupposti per il futuro, anche se lei ammette la sua gelosia.