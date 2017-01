Uomini e donne, anticipazioni trono over 18 gennaio 2017: novità per Gemma?

La dama torinese è ancora la protagonista assoluta del trono over di Uomini e donne. Le peripezie che Gemma Galgani affronta per trovare il suo vero amore non sono poche: i continui confronti al veleno con il suo ex Giorgio Manetti, le critiche di Tina Cipollari e gli attacchi da pubblico e social.

Il programma di Maria De Filippi non ha ancora regalato a Gem una nuova storia d’amore, ma le ha donato una popolarità enorme. Infatti, il pubblico segue le dame e i cavalieri del trono over di U&D su Canale 5 anche al di fuori del salotto di Maria.

Nelle ultime puntate, Gemma ha dichiarato di voler trovare un compagno nonostante tutto e tutti, e forse l’arrivo di due nuovi corteggiatori potrebbe regalarle nuovi interessi. Intanto, il trono over continuerà tra litigi, riappacificazioni e nuove conoscenze. L’ultimo sketch di Tina? La bionda opinionista è uscita dallo studio e vi è rientrata con la famosa mummia-Gemma che porta al collo un cartello inequivocabile: ‘Vuoi fare l’amore con me?’.

Ma quanto pare non sarebbe solo Tina ad attaccarla. La dama torinese continua a difendersi a suon di risposte e frecciatine sia in studio che sui social. Sotto i saluti ad una casa di riposo, Gemma si è difesa da una sua ‘fan’: “ma lo sapete che non avrei creduto che potesse arrivare a tanto offendi me ma come puoi essere così meschina da fare associazioni del genere! Ecco perché la Società degenera perché esistono persone come te! non ti piaccio io…e utilizzi persone anziane quale strumento denigratorio. Io darei tutto quello che ho per avere ancora i miei genitori vivi!”.