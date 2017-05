I beniamini del trono over di Uomini e donne tornano ad allietare il primo pomeriggio di Canale 5 con la loro ancorata ricerca dell’amore. Ma cosa succederà?

Dopo il racconto appassionato della conoscenza tra Gemma e Marco e il racconto di Graziella e delle telefonate particolari con Manfredo non si può dire certo che tutto di esaurisce qui.

Nino Castanotto ha deciso di abbandonare la trasmissione per viversi lontano dai clamori della televisione la sua relazione con una donna conosciuta fuori dagli studi televisivi. Gianni Sperti lo ha accusato di aver finto da sempre l’interesse verso le dame in studio e in particolare per Anna Tedesco e che sicuramente è impegnato da tempo, non certamente da una settimana.

E se per un cavaliere che va c’è una dama che rientra allora si può salutare Giovanna, la dama uscita dal dating show con Francesco che oggi ritorna da single. A quanto pare dopo un paio di giorni dall’ultima registrazione, Francesco non si è fatto più sentire senza dare spiegazioni a Giovanna. Cosa sarà successo? Francesco racconta che la sua ex era andata via dopo la rottura della loro storia, ma di fronte al fatto che fosse tornata in Italia solo per lui non ha potuto resistere.

In studio, Maria De Filippi chiederà ad Annamaria come procede la sua conoscenza con Raffaele. Questa volta però il cavaliere, archiviata la possibilità di fare breccia ne cuore della signora, si dirà particolarmente interessato a Clara, con la quale ha passato un romantico giorno a Genova.

Nel parterre maschile, inoltre, arriveranno due nuovi cavalieri: Carlo e Lorenzo. Le presentazioni dei due lasciano subito spazio a una confessione: Lorenzo si dirà già innamorato di Gabriella che declinerà ogni invito. Riuscirà a far breccia nel cuore della sua dama?