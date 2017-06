Uomini e Donne nel caos! Le rivelazioni shock dello spagnolo Juan Fran Sierra sulla sua storia d’amore omosessuale vissuta in gran segreto con Claudio Sona anche durante il trono gay del titolare di un bar gayfriendly di Verona. L’ex corteggiatore ed ex fidanzato di Claudio Sona, Mario Serpa, non ha voluto infierire contro l’ex tronista anche se si è detto sorpreso e amareggiato per ciò che circola sul web in questi ultimi giorni. L’ex fidanzato di Claudio Sona di Uomini e Donne ha poi sottolineato che il suo percorso a Uomini e Donne è stato vero e sincero. Ora però Juan Fran Sierra ha chiamato in causa direttamente Raffaella Mennoia della redazione di Uomini e Donne in un post condiviso con i suoi follower su Instagram. Perché? Scopriamolo subito!

Juan Fran Sierra, ex fidanzato di Claudio Sona, ha scritto a chiare lettere sul suo profilo social: “Allora sig.ra Mennoia perché non ricevo l’autorizzazione per poter far pubblicare prove che renderebbero tutto molto chiaro? Ah dimenticavo! Lei ci va di mezzo…”, lasciando intendere un tacito accordo tra l’ex tronista del trono gay e Raffaella Mennoia.

Con tutto il mio rispetto per il suo lavoro. Se tutto quello che dite che è vero spero di ricevere l’ok publico per publicare tutto entro oggi. #business #bugie #disagio #codadipaglia #nonhopaura *scusate per l’errore ortografico ma mi esce lo spagnolo ? Un post condiviso da Juan Sierra (@juanfransierra) in data: 17 Giu 2017 alle ore 05:39 PDT

Il messaggio social è stato accompagnato dalla seguente didascalia: “Con tutto il mio rispetto per il suo lavoro. Se tutto quello che dite che è vero spero di ricevere l’ok per pubblicare tutto entro oggi. #business #bugie #disagio #codadipaglia #nonhopaura”.

Raffaella Mennoia ha prontamente replicato: “Buongiorno io non posso autorizzare niente perché non mi risulta di conoscerla, posso però esprimerle il mio disagio nel vedere come il mio lavoro sia ingiustamente denigrato sia nel caso in cui Claudio ha preso in giro, sia nel caso in cui sia lei che Claudio avete preso in giro tutti noi. Detto questo sto lavorando come sempre nella vita con dignità e sacrificio”.

Perché la redazione e la produzione di Uomini e Donne non organizzano una puntata speciale sul Sonagate con protagonisti Claudio Sona, Juan Fran Sierra, Mario Serpa e Stefano Gabbana? I fan di Uomini e Donne sono davvero amareggiati e furiosi perché in passato, per molto meno, altri ex tronisti sono stati messi alla gogna mediatica!