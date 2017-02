Uomini e Donne, Giorgio Manetti a Gemma Galgani: “Non mi abbasso al tuo livello”

Uomini e Donne, ultime news e scoppiettanti gossip sul trono over. Gli ex fidanzati Giorgio Manetti e Gemma Galgani sono di nuovo ai ferri corti. Dopo un periodo di riavvicinamento e distensione, Gemma e Giorgio si sono attaccati a muso duro durante l’ultima puntata di venerdì 17 febbraio. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la battuta della dama del trono over sul presunto riportino del cavaliere Giorgio Manetti. L’opinionista storico di Uomini e Donne Gianni Sperti ha prontamente attaccato l’acerrima nemica della divertente, simpatica e irriverente vamp Tina Cipollari. “Lui ha sempre detto cose belle su di te sul lato estetico – ha detto Gianni Sperti – e tu gli hai detto: Spostati il riportino!”.

La star tv di Mediaset Maria De Filippi ha chiesto spiegazioni alla dama del trono over perché l’ha vista troppo stanca e amareggiata negli ultimi tempi. Lei ha risposto così: “Sono molto affaticata, molto stanca, per queste situazioni di differenza. Giorgio può dire: Anche io avrei molte cose da dire… e invece io quando l’ho detto sono stata attaccata da Gianni. Fortunatamente ci sono anche tante persone che capiscono. Io non sono rabbiosa, sono serena e tranquilla, vengo attaccata quando sono ancora di là, che non sono ancora entrata”.

A quel punto è intervenuto Giorgio Manetti che ha criticato Gemma Galgani: “Evita le le bassezze, che ne hai dette tante”. La dama si è difesa prontamente: “Io ho detto che le nostre cose private non le avrei mai dette a nessuno”. Giorgio ha poi incalzato: “Non scendo al tuo livello”.

La “tregua armata” tra i due grandi e chiacchierati protagonisti del trono over di Uomini e Donne è durata davvero poco!