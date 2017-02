Uomini e Donne, Giovanni Conversano presto papà: Giada Pezzaioli è incinta

Uomini e Donne: ultime news e scoppiettanti gossip su uno dei personaggi più amati e chiacchierati dello storico e famoso programma tv di Canale 5, Giovanni Conversano. L’ex tronista e la fidanzata Giada Pezzaioli sono in dolce attesa! La bellissima e lieta notizia è stata diffusa dal sexy modello e conduttore Giovanni Conversano sulla sua pagina Facebook.

Giovanni Conversano di Uomini e Donne e Giada Pezzaioli diventeranno genitori per la prima volta molto presto. Bellissima la dedica d’amore che l’ex tronista salentino di Uomini e Donne Giovanni Conversano ha scritto sui suoi profili social. “Sai amore mio, io e la tua mamma dal primo giorno che ci siamo incontrati abbiamo capito che il nostro sarebbe diventato un amore folle e senza confini e nonostante avessimo entrambi molta paura di non riuscire a proteggere il nostro amore puro e semplice – ha continuato il modello e presentatore -, siamo riusciti a costruirci una corazza molto spessa e nel silenzio delle cose vere abbiamo creato giorno dopo giorno le condizioni per dare spazio al sentimento più bello che sia! All’amore? La famiglia è il primo valore che accomuna mamma e papà e devi sapere cuoricino nostro che abbiamo tanto desiderato che tu venissi al mondo e che sei già il dono più bello – ha concluso Conversano -, più grande, più speciale e meraviglioso che Dio potesse regalarci”.

Il pancione di Giada Pezzaioli cresce sempre di più per la gioia dei parenti, dei fan e degli amici della coppia vip. Auguri!