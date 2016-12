Uomini e donne, gossip: è tornato il sereno tra Aldo Palmeri e Alessia Cammarota?

Uomini e donne ha visto nascere diverse coppie. Per i fans della trasmissione di Maria De Filippi è diventato quasi un must seguire le vicissitudini delle coppie U&D, anche dopo. E quella formata da Aldo Palmeri e Alessia Cammarota non fa eccezione.

Tutto ebbe inizio quando l’ex tronista siciliano scelse Alessia tra le altre corteggiatrici. Da quel momento in poi, i due si sono giurati amore eterno dentro e fuori lo studio del people show pomeridiano di Canale 5, coronando il loro sogno d’amore con il matrimonio e uno splendido bambino.

A settembre però Aldo ha dichiarato la fine del loro rapporto: “Non è finita per quell’’errore, è finita perché si è sciolto il sentimento…da parte mia. Lo dico e lo affronto in maniera diretta”.

Ma oggi una speranza arriva proprio dai social. Aldo ha commentato una foto che lo ritrae insieme al suo piccolo pubblicata su Instagram: “Perchè TU sei cosa bella e non meriti del male!” Il commento di Alessia non è tardato ad arrivare: “I miei pesciolini”.

Dopo il tradimento dell’ex tronista siciliano e il duro momento della separazione, sembra esserci finalmente un momento di distensione tra i due. Merito dell’atmosfera natalizia o della dolcezza del piccolo Niccolò? Forse il sentimento sopito tornerà ad ardere?