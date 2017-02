Uomini e Donne, Karina Cascella e Giulia De Lellis sono di nuovo ai ferri corti. La mamma vip della piccola Ginevra e la fidanzata dell’ex tronista del trono classico di Uomini e Donne Andrea Damante si stanno scontrando spesso nell’ultimo periodo anche nei salotti tv di Barbara D’Urso. L’ultima stoccata al vetriolo è stata lanciata dall’ex compagna del deejay ed ex tronista Salvatore Angelucci.

Senza troppi giri di parole Karina ha asserito che le ripetute indiscrezioni sulla presunta gravidanza di Giulia De Lellis servono alla coppia per rimanere sulla cresta dell’onda: “Ogni mese è incinta“. Il botta e risposta tra le due ex protagoniste di Uomini e Donne continua senza esclusioni di colpi! Quale sarà la prossima querelle mediatico-social? Molto presto ne sapremo qualcosa in più!

Alcuni giorni fa è stata Asia Nuccetelli a criticare duramente Giulia De Lellis e anche la cugina durante una diretta Instagram. “La cugina che mi minaccia – ha detto Asia -, che se mi vede mi gonfia.. E dai.. Vediamoci, gonfiami se è quello che vuoi. Ma sei un mezzo cavallo e un mezzo uomo, un animale mitologico. Se Giulia è un Gargoyle tu sei un animale di Harry Potter”. Poi ha sferrato un attacco al vetriolo nei confronti dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne: “Fece un messaggio: No perché ad Andrea piacciono le ragazze naturali. Ma se ti sei rifatta bocca e tette, ma mi prendi per i fondelli? Io mi sono rifatta naso e labbra – ha svelato la figlia della showgirl Antonella Mosetti -, ma tu che faccia da c… hai per dire ad Andrea piacciono le ragazze naturali!”.