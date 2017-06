Uomini e Donne nella bufera! Il primo tronista gay nella storia della fortunata e chiacchierata trasmissione pomeridiana di Canale 5, Claudio Sona, è stato smascherato e sbugiardato dal suo ex fidanzato Juan Fran Sierra su Instagram. Qualche giorno fa il modello spagnolo ed ex fidanzato del famoso stilista italiano Stefano Gabbana l’aveva avvertito sempre via social: “Io invito il signorino a dire la verità dall’inizio. Tanto ci sono le prove, c’ho tutto e lo sai benissimo. Se entro lunedì non dici tu la verità, la dirò io. Racconterò tutto io, e con le prove. Sono stanco di sentirmi dare del bugiardo. Così ti puoi fare una bella intervista su qualche giornale così ti becchi ancora più soldi: tu ne hai bisogno, io no. Scusate se mi avete visto alterato ma mi sono lasciato andare. E’ stato un anno sentimentalmente strano. Ho creduto e supportato il vero amore, quello che esce dal cuore. Ho fatto qualsiasi cosa per amore, tutto. Però va beh, non è sempre ricambiato. E ci credo ancora nell’amore. Non è da me fottere nessuno, neanche la persona che mi ha fatto più male. Lascio decidere a questa persona decidere se vuole dire la verità oppure no. Non voglio minacciare nessuno”.

L’ex tronista del trono gay nonché titolare veronese di un bar gayfriendly ha preferito non aprir bocca e così il modello spagnolo ha deciso di raccontare tutta la verità sempre sui social con tanto di video, messaggi e telefonate come prove.

La scomoda verità di Juan Fran Sierra su Claudio Sona

Juan ha svelato tutti i segreti e la strategia mediatica di Claudio Sona di Uomini e Donne. “Allora parto premettendo che tutto questo non lo sto facendo con lo scopo di vendicarmi o avere visibilità – ha detto il modello spagnolo -, perché non ne ho bisogno pur avendo avuto mille occasioni per poterlo fare anche a scopo di lucro, ma non voglio nulla in cambio tanto meno soldi sporchi. Lo sto facendo perché in tutto questo tempo sono stato sempre messo in mezzo ai discorsi, ricevendo tante volte insulti e offese gratuite da persone che ignoravano completamente come sono andate realmente le cose”.

“Sono stufo di passare sempre per l’ex ancora in mezzo che vuole visibilità e non si vuole mettere alle spalle la sua vecchia storia e voglio mettere una volta per tutte una fine a questo capitolo della mia vita – ha proseguito Juan Fran Sierra – e iniziare completamente un nuovo percorso sulla base però della verità. Parto dicendo che la nostra storia non è mai finita ed è continuata anche durante tutto il programma di nascosto all’insaputa di tutti. Per me è stato un vero incubo, per amore e per la sua felicità ho accettato tutto questo, finché la sua ambizione, i suoi progetti e la sua capacità di mentire e fingere hanno superato qualsiasi limite”.

Il modello spagnolo ha poi asserito: “Mi dispiace essere arrivato a questo punto, ma sento che questo è l’unico modo per riuscire a chiudere tutto. Io soltanto volevo un amore pulito e vero che pensavo anche di aver trovato con lui, è per questo che mi sono ridotto ad accettare ed essere anche complice in tutto questo circo. Non auguro a nessuno quello che ho vissuto accettando le sue richieste di aspettarlo perché era tutto finto ciò che vedevo, leggevo e sentivo e promesse di amore nei miei confronti e di come saremmo stati bene insieme un giorno. Questa è solo una delle tante prove che ho iniziato a raccogliere quando ho capito che questa persona non era più quella di cui mi ero innamorato – ha sottolineato – È stato finto con me, con i suoi amici e con tutta l’Italia che lo segue e gli vuole bene. Penso che ne io ne nessun altro meriti questo. Ora vi chiedo soltanto di non tirarmi più in mezzo a questa storia perché voglio solo chiudere il capitolo più brutto della mia vita. Potete tranquillamente smettere di seguirmi e interessarsi alla mia vita. Mi fa tristezza rendere la mia vita privata pubblica qua si parla di dignità”.

I fan di Uomini e Donne sono su tutte le furie, mentre, i Clario sono sotto shock!