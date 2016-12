Uomini e donne, trono gay 2016: Claudio Sona era già fidanzato?

È ancora caldo il gossip sul primo trono gay di Uomini e donne. Il noto stilista Stefano Gabbana ha rilasciato una dichiarazione davvero scottante sui social: “Ma non eri già fidanzato? Bugiardo. Cosa non si fa per i soldi”. Il velenoso commento rivolto al tronista della trasmissione di Maria De Filippi getta un’ombra sulla storia d’amore tra Claudio Sona e la sua scelta Mario Serpa.

La prima risposta sulla questione arriva proprio da Juan Fran Sierra, il modello e presunto fidanzato tirato in ballo da Stefano Gabbana. Quando su Instagram un follower gli ha chiesto un parere sulla questione Claudio, Juan ha risposto: “Con la mia vita mi basta, figurati se devo andare a ficcare il naso in quella degli altri come fai te“.

A fare maggiore chiarezza sulla situazione arriva Francesco Zecchini, ex corteggiatore e non-scelta del tronista gay. Sul presunto fidanzamento di Claudio con il modello Sierra, Francesco si esprime così: “[… ] So che avevano un giro di amicizie in comune, anche qualcosa in più. Magari sono stati insieme fino al giorno prima che iniziassero le registrazioni, per poi capire che questo sentimento non era forte al punto da impedirgli di partecipare al programma. Posso dare per certo che avevano una relazione fino al periodo immediatamente precedente al suo trono”.

Quale sarà la reazione di Claudio? Romperà il silenzio o sceglierà di viversi la sua storia d’amore con Mario?