Uomini e Donne 2019, i quattro nuovi tronisti: provengono quasi tutti da Temptation Island

Ieri si è registrata la prima puntata della nuova edizione del trono classico di Uomini e Donne. Chi sono i quattro nuovi tronisti? Anche in questo caso sono volti già conosciuti al grande pubblico in quanto provengono quasi tutti da Temptation Island fatta eccezione per Giulia Quattrociocche.

L’altra tronista di U&D è Sara Tozzi, già vista nell’ultima edizione di Temptation Island. Gli altri due tronisti sono stati anche loro protagonisti dell’ultima edizione di Temptation: Giulio Raselli, precedentemente corteggiatore di Giulia Cavaglià e recentemente tentatore di Sabrina, e Alessandro Zarino, tentatore di Jessica Battistello.

Dopo tanti scandali, il pubblico del programma pomeridiano di Canale 5 si aspettava volti nuovi e non popolari… ma anche questa volta è rimasto completamente deluso.

Redazione-iGossip