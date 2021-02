Uomini e Donne, anticipazioni 1 febbraio 2021

Le anticipazioni su Uomini e Donne ci raccontano che i prossimi appuntamenti saranno imperdibili per tutti i fan del people show pomeridiano di Maria De Filippi.

Chiara Uomini e Donne- foto instagram.com

Stando a quanto trapelato da Il Vicolo delle News, infatti, potremmo assistere finalmente alla scelta di Davide Donadei e non solo.

Tutto inizia proprio dall’annuncio della scelta di Davide Donadei tra Beatrice Buonocore e Chiara Rabbi: il tronista sceglierà il giorno dopo la registrazione.

In studio si vede la giornata intera trascorsa con Chiara, proprio come successo con Beatrice durante la puntata precedente. La corteggiatrice appare emozionata e provata.

Arriva il momento di Sophie. La tronista si scusa subito con Matteo per averlo piantato in asso la scorsa volta per andare a prendere Giorgio e il corteggiatore ammette di averla capita.

La padrona di casa fa vedere il video del chiarimento tra Sophie e Giorgio in cui si assiste a una ritrovata armonia.

In studio viene sottolineato lo slancio di Sophie verso Giorgio mentre Gianni Sperti fa notare l’assenza di reazioni di Matteo alle parole della tronista.

Alla fine Sophie ammette di aver pensato a un corteggiatore in particolare e quindi di avere una leggera preferenza.

La seconda parte della registrazione inizia con Gemma Galgani e il racconto della sua conoscenza con Maurizio: si sono scritti tanto, ma non sente chimica.

La dama torinese sente anche l’altro Maurizio e Maurizio Guerci, anche se l’uomo si è allontanato per via della differenza di età.

Si passa a Giancarlo e Aurora: lui si è scusato con lei e sua madre per le parole utilizzate mentre lei è assente per via della diffida nei confronti del cavaliere.

Arriva il momento di Claudio e Sabina. I due rivelano a tutti di essere stati in intimità, ma non sono sulla stessa lunghezza d’onda: Claudio sente solo attrazione fisica mentre Sabina è coinvolta.

Sabina, nonostante le parole di Claudio, decide di volerlo frequentare ancora per vedere gli sviluppi della storia.

Al centro si siedono Carlo e Nicole e raccontano di aver discusso riguardo il lavoro del cavaliere a Miami e il fatto di avere una relazione a distanza.

A questo punto interviene Armando Incarnato, ponendo diversi dubbi sul comportamento di lei (a suo dire) affettuoso con lui e complice con Carlo. Alla fine si scopre che tra Carlo e Nicole c’è stato un avvicinamento.

Maria De Filippi decide di leggere un messaggio inviato da Nicole alla redazione in cui rivela di aver omesso le effusioni con Armando per non ferire Carlo, al quale si sente più legata.

La seconda registrazione è incentrata tutta sulla scelta di Davide che è ricaduta su Chiara Rabbi, lasciando delusione e amarezza in Beatrice Buonocore.

Nella parte riguardante i protagonisti del trono over, invece, tutto inizia con Gemma e i suoi dubbi su Maurizio.

La dama non riesce a capire come Maurizio, dopo essere uscito con lei, abbia potuto chiedere il numero a due donne belle e giovani come Nicole e Pamela. Dopo un botta e risposta, i due decidono di chiudere.

Si passa a Carlo e Nicole e tra i due sembra esserci intesa. Ma Armando non ci sta e accusa la dama di non aver detto tutto al rivale, tra cui alcuni baci appassionati e un incontro in camera di lei.

Dopo la scelta di Davide, si è parlato del nuovo Maurizio: il cavaliere è uscito con Maria e pianifica un’uscita anche con Gemma.