Uomini e Donne, anticipazioni 1 marzo 2021

Le anticipazioni riguardanti il format misto di questa stagione di Uomini e Donne ci promettono scintille: Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua escono insieme dal programma.

Roberta Uomini e Donne- foto instagram.com

Stando a quanto riferito da Il Vicolo delle News, infatti, i due veterani del trono over decidono di viversi lontano dalle telecamere del people show pomeridiano più amato di sempre.

Tutto inizia con un video-riassunto della puntata precedente in cui Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua si dicono innamorati.

A quel punto i due vengono chiamati al centro dello studio e scelgono di vivere la loro storia nella vita reale. In studio l’emozione è palpabile.

Si riparte con la sfilata degli uomini dal tema “L’amore come in un film“ e i primi a sfilare sono Giacomo e Massimiliano.

Durante la sfilata, però, Maurizio G., Maria e Gianni discutono per via del voto dato dalla dama che, secondo lui, dovrebbe essere inferiore rispetto a quello dato ad Alessandro.

La padrona di casa smorza gli animi e lancia il video del post puntata di Maria e Maurizio. Tuttavia Gianni continua a puntare il dito contro di loro.

Quando Gemma prova a dire la sua, Maurizio la interrompe e le dice di percepire un rancore per via di quello che non è successo tra loro. A difenderla ci pensano Gianni e Cataldo.

Gemma e Cataldo si siedono al centro e la dama racconta di aver cenato col cavaliere, ma di averlo visto troppo spinto durante il dopocena. Lei dice di aver respinto le sue avance.

Dal canto suo, invece, Cataldo ammette di aver agito così per metterla alla prova e di aver avuto conferme. Gemma non la prende bene e Gianni non perde occasione di attaccarla perché, secondo lui, non gli piace.

Maria De Filippi chiede alla veterana se ha intenzione di vedere Cataldo e il cavaliere replica di essere disposto a rimandare la partenza per stare con lei. La dama però rifiuta.

Arriva il momento di Luca. Il cavaliere si è visto con Angela e Federica: la prima ammette di averlo baciato mentre la seconda dice di essere stata bene.

Luca ha un appuntamento anche con Elisabetta, la quale esce anche con Alessandro che a sua volta esce con Maria.

Alessandro confessa di voler vedere Elisabetta in serata ma, quando la dama rifiuta per uscire con Luca, ripiega su Maria. Quest’ultima però non ci sta a essere la sua seconda opzione.

Si passa a Giacomo: Martina dice di non aver apprezzato il fatto di essere rimasta a casa mentre lui ammette di averla trovata troppo esagerata nelle reazioni.

Per quanto riguarda Massimiliano, invece, sappiamo che è uscito con Costanza e si è aperto molto sulla sua vita privata.

Arrivano nuove ragazze per lui e Vanessa ne approfitta per chiedergli il perché non siano usciti insieme. Pare che il tronista abbia voluto darle occasioni di sentire la sua mancanza.

Arriva il momento di Samantha. La tronista ha fatto scendere un ragazzo visto nei video di presentazione e discute con Roberto, colpevole di non mostrare il suo interesse.

Roberto prova a difendersi dicendo di non sapere cosa poter fare per corteggiarla, ma dalla redazione fanno sapere di non aver ricevuto alcuna richiesta da parte sua.