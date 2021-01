Uomini e Donne, anticipazioni 11 gennaio 2021

Le anticipazioni riguardanti il format misto di Uomini e Donne ci raccontano di nuovi e interessanti sviluppi nei percorsi dei tronisti e dei protagonisti del trono over.

Davide Uomini e Donne- foto instagram.com

Stando a quanto trapelato grazie a Il Vicolo delle News, infatti, sembra che la padrona di casa sarà costretta a censurare un bacio. E non solo.

Tutto inizia con Gemma Galgani che ammette di aver sentito poco Maurizio durante le festività appena trascorse. Tra l’altro l’uomo sembra averle chiuso il telefono dopo aver accolto un ospite misterioso.

La dama torinese ha continuato il racconto rivelando che Maurizio ha ricevuto una donna in casa e di avere dei dubbi, anche se il cavaliere ha spiegato di aver dato conforto a un’amica.

In studio nessuno sembra credere alle spiegazioni di Maurizio, specialmente perché l’uomo non ha voluto trascorrere il Capodanno con Gemma.

Il botta e risposta aggiunge nuovi dettagli: lui aveva pensato di chiudere la conoscenza con Gemma mentre lei si era proposta di andare a trovarlo per chiarire ma è stata rifiutata.

Alla fine della discussione, però, Maurizio prende una decisione inaspettata e decide di chiudere con Gemma, sollevando diverse polemiche in studio.

Si passa a Davide. Alla fine della scorsa puntata, il tronista aveva raggiunto Chiara in camerino e i due chiariscono il malinteso.

Subito dopo viene mostrata l’esterna tra Davide e Beatrice: lei gli dedica la canzone Te vojo bene assaje e i due sembrano tornare molto complici.

All’entrata in studio di Beatrice, però, la padrona di casa chiarisce che Davide ha chiesto di uscire con Chiara dopo il chiarimento avvenuto in camerino.

Davide ha raggiunto la casa di Chiara e lei è scesa in pigiama. Tra una chiacchiera e l’altra, il tronista ha confessato di vedere le mascherine come un impedimento: ha voglia di baciarla.

In studio Davide e Beatrice discutono e il tronista ammette di aver avuto voglia di scegliere giorni fa, ma di essersi sentito confuso dopo le ultime esterne.

A quel punto Maria De Filippi chiede a Davide quale sarebbe stata la sua scelta, ma le corteggiatrici lo invitano a non dirlo.

Chiara afferma di essere disposta a non uscire con lui per non confondergli le idee, ma Davide non accetta l’idea.

Alla fine Davide sceglie di ballare con Beatrice mentre la ragazza invita a fare la sua scelta perché insofferente alla situazione.

Arriva il momento di Sophie. La tronista è uscita con Matteo e ha ricevuto in regalo un collage delle loro esterne più belle.

In studio Matteo ha ammesso di aver vissuto un momento difficile, ma di aver trovato conforto nella vicinanza di Sophie.

Sophie è uscita anche con Giorgio: i due hanno cenato in casona e la tronista ha chiesto di spegnere le telecamere.

A questo punto la padrona di casa spiega che la redazione ha deciso di non mandare il bacio in onda, lasciando le responsabilità ai protagonisti.

Pur non avendo visto il bacio, però, Matteo non riesce a passare sopra la cosa e teme di ricevere una delusione cocente.

Arriva il momento di Riccardo e Roberta: i due protagonisti del trono over si sono sentiti e visti e la Di Padua ha ammesso di sentire una complicità mentale con il cavaliere. Proseguiranno la frequentazione.

Si passa a Giancarlo. Il cavaliere sta uscendo con Alessandra, ma precisa di sentire ancora Aurora (seppur in amicizia).

In studio nessuno crede alle parole di Giancarlo, visto che l’uomo avrebbe voluto trascorrere il Capodanno con Aurora. C’è chi avanza l’ipotesi di un accordo per uscirne puliti.

Verità o menzogna, però, Alessandra decide di fare un passo indietro e prendersi del tempo per capire cosa prova e come stanno le cose.