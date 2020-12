Uomini e Donne, anticipazioni 14 dicembre 2020

Le anticipazioni riguardanti il format misto di Uomini e Donne ci raccontano che le prossime puntate saranno ricche di colpi di scena.

Sophie Uomini e Donne- foto instagram.com

Stando a quanto rivelato da Il Vicolo delle News, infatti, le puntate prima della pausa natalizia saranno imperdibili per tuti i fan del people show pomeridiano di Maria De Filippi.

Tutto inizia con Gianluca De Matteis: decide di interrompere il suo percorso in quanto non si sente adatto al contesto.

Il giovane tronista ammette di non essere riuscito a legarsi a nessuna ragazza e la padrona di casa prova a consolarlo dicendo che probabilmente non è pronto.

Si passa a Sophie e alla sua uscita con Matteo: lui le fa notare la sua freddezza mentre lei decide di farlo conoscere alla mamma tramite una videochiamata. I due sono molto vicini.

In studio, però, la conduttrice chiede a Matteo quale sarebbe la sua risposta in caso di scelta e il ragazzo confessa che direbbe di no.

Sophie resta amareggiata dalle parole del corteggiatore e non accetta le giustificazioni di lui mentre Gianni Sperti lo accusa di prendere in giro tutti.

Maria De Filippi spiega a tutti che Antonio ha visto l’esterna di Sophie e Matteo e ha deciso di andare via dallo studio.

Si arriva a parlare di Gemma e Maurizio: le cose tra i due sono andate talmente bene che hanno confessato di essere andati oltre.

Arriva il momento di Roberta e Riccardo: la dama lo ha cercato nonostante la decisione di chiudere e i due sono finiti in camera.

La padrona di casa annuncia l’arrivo di una corteggiatrice per Riccardo e il cavaliere tarantino accetta senza troppi indugi. A questo punto Roberta si alza e va via.

Davide è uscito a cena con Beatrice: lui si è sbilanciato mentre lei gli ha confessato di aver sentito sempre la mancanza dell’idea di famiglia. A quel punto il tronista le risponde che potrebbe essere lui.

L’esterna di Davide e Beatrice ferisce Chiara, ma non la scoraggia: la corteggiatrice si dice pronta a continuare a lottare per lui.

Arriva il turno di Armando. Il cavaliere napoletano continua a uscire con la dama sudamericana, suscitando la rabbia di Lucrezia. Secondo la ragazza, infatti, ha omesso questo piccolo particolare.

In studio arrivano due donne per Armando, ma lui decide di tenerla soltanto una. Scende un ragazzo anche per Lucrezia ma lei ammette che non è il suo tipo.