Uomini e Donne, anticipazioni 14 settembre 2020

Le anticipazioni riguardanti il format misto di Uomini e Donne ci raccontano che assisteremo a puntate ricche di colpi di scena.

Gemma e Nicola Uomini e Donne- foto instagram.com

Questo inizio stagione di Uomini e Donne è stato caratterizzato dal format misto (trono over e trono classico) già provato dalla redazione e da Maria De Filippi subito dopo il lockdown.

In queste puntate Gemma Galgani si è lamentata con la redazione perché ha chiuso la conoscenza con Paolo (per i più Mister Lamas) ed è rimasta senza corteggiatori.

Tina Cipollari non ha perso tempo per attaccare la dama torinese, specialmente a causa dei commenti sull’uomo, dal bacio definito troppo “umido” all’assenza di contatti fisici.

Nicola Vivarelli (alias Sirius) ha stemperato la situazione regalando una rosa bianca a Gemma per scusarsi di non averla salutata nella puntata precedente.

Il colpo di scena è arrivato quando si è scoperto che Selena, una corteggiatrice di Davide, si è avvicinata proprio a Nicola. La ragazza e l’ex interesse amoroso di Gemma sono stati attaccati duramente.

Si passa ad Armando Incarnato. Il cavaliere napoletano sta conoscendo Lucrezia, una corteggiatrice di Gianluca. La 25enne, però ha decido di uscire anche con il tronista per il quale è arrivata in studio.

Lucrezia si è sentita con Armando, ma è uscita anche con Gianluca e ammette di voler frequentare entrambi. Il tronista, però, le ha chiesto di decidere entro un limite di tempo.

In studio Armando è stato criticato fortemente per essersi interessato a una ragazza molto più giovane di lui. Per qualcuno sarebbe il segnale evidente che il cavaliere sia in studio per pura visibilità.

Per quanto riguarda Sophie, invece, non c’è molto da dire. La tronista è uscita con Ludovico, ma ha ammesso di non essersi sentita corteggiata.

Maria De Filippi ne ha approfittato per chiarire che quest’anno non intende proiettare esterne poco significative.

Arriva il momento di Jessica. La tronista è uscita di nuovo con Davide e tra i due sembra esserci una grande chimica. Dopo l’esterna, Jessica e Davide hanno ballato insieme.