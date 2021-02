Uomini e Donne, anticipazioni 15 febbraio 2021

Le anticipazioni su Uomini e Donne ci raccontano che finalmente anche Sophie Codegoni ha fatto la sua scelta. Di chi si tratta?

Sophie Uomini e Donne- foto instagram.com

Da quanto trapelato da Il Vicolo delle News, infatti, sappiamo che l’ultima tronista in carica ha concluso il suo percorso a Uomini e Donne.

Dopo l’uscita di Jessica Antonini, l’addio di Gianluca De Matteis e la scelta di Davide Donadei, Sophie Codegoni ha chiarito i suoi sentimenti e ha scelto la persona con la quale uscire dal programma.

La tronista ha fatto la sua scelta durante la registrazione del 9 febbraio, anche se per la messa in onda bisognerà aspettare ancora qualche settimana.

Sophie ne ha fatta di strada da quando si sentiva bloccata e ha mandato via parecchi corteggiatori, concentrandosi su Matteo e Giorgio.

Da quello che sappiamo, nonostante abbia cercato di continuare la sua conoscenza con Giorgio, alla fine Sophie ha scelto Matteo.

Nelle prossime puntate del people show assisteremo anche alla presentazione della nuova tronista: Samantha Curcio.

Non ci resta che restare sintonizzati e scoprire come sarà la scelta di Sophie e conoscere la nuova tronista tutta curvy e simpatia.

Vediamo come si comporterà sul trono e soprattutto se ci saranno uomini veramente in grado di andare al di là del loro naso, di non pretendere la perfezione ma saper accettare la morbidezza e soprattutto un cervello pensante. Siete curiosi di vedere il suo percorso?