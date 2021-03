Uomini e Donne, anticipazioni 15 marzo 2021

Le anticipazioni su Uomini e Donne ci raccontano che le prossime puntate saranno ricche di colpi di scena ed emozioni.

Gero Uomini e Donne- foto instagram.com

Stando a quanto rivelato da Il Vicolo delle News, infatti, i prossimi appuntamenti saranno imperdibili per tutti gli affezionati del people show pomeridiano di Maria De Filippi.

Tutto inizia con la scelta (non programmata) di Sabina Ricci e Claudio Cervoni di uscire dal programma per viversi lontano dalle telecamere.

Si passa a Gemma Galgani. Dopo aver rivisto la sua imitazione di Charlize Theron, la dama confessa di sentirsi sola e aver ripreso a sentire Maurizio.

In studio la dama torinese e il cavaliere vengono criticati, specialmente per il sospetto che l’uomo sia lì soltanto per visibilità.

C’è stato un gradito ritorno, quello di Nicola Vivarelli. Il giovane cavaliere spiega di aver sentito Gemma durante la sua permanenza sulla nave, ma soltanto in amicizia.

Arriva il momento di Samantha, Gero e Lara. Il cavaliere spiega di non poter più gestire il programma e decide di andarsene.

La tronista non accetta di buon grado la decisione di Gero, ma non riesce a trattenerlo. Ormai il cavaliere ha preso la sua decisione.

Lara decide di andare via da Uomini e Donne, giacché la sua presenza era legata all’interesse che nutriva nei confronti di Gero.

Si passa a Massimiliano. Il tronista è uscito con Eugenia e Federica e racconta di essersi trovato bene con la prima, specialmente perché si sente molto affine.

L’esterna di Massimiliano e Federica è molto diversa e il tronista ammette di essere attratto dalla corteggiatrice.

A un certo punto Vanessa chiede a Massimiliano se le ha dedicato almeno un pensiero, visto che non sono usciti. Il tronista confessa di aver sentito la sua mancanza.

È il turno di Luca. Il cavaliere sta uscendo con Angela ed Elisabetta e ha intenzione di uscire anche con Antonella.

Luca confessa di aver sentito un’attrazione per Elisabetta durante la sfilata, ma di non aver trovato la stessa passione dopo. Dal canto suo, invece, la dama ammette di essersi trattenuta un po’.

Il cavaliere riconosce di non essere sulla stessa lunghezza d’onda con Angela, ma non vuole chiudere la conoscenza.

Subito dopo, Luca parla di Antonella, ma Gianni le fa notare quanto lui non sia particolarmente interessato. A quel punto Antonella preferisce declinare l’appuntamento.

Biagio interviene nella discussione per chiedere a Luca le ragioni che l’hanno spinto a parlare male di lui e Armando durante l’intervista. Il cavaliere prova a replicare.

Subito dopo Gianni Sperti stuzzica Maria dicendole che Sabina ha avuto il coraggio di scegliere mentre lei è ancora in studio. I due si lanciano frecciatine al vetriolo.

Si parla anche di Giacomo. Il tronista è uscito con Martina, ma le cose non sono andate benissimo. Secondo lui, infatti, la corteggiatrice non prova attrazione nei suoi confronti.

Martina prova a giustificare il suo atteggiamento e a fargli capire di essere interessata invitandolo a ballare, ma Giacomo rifiuta l’invito.

A un certo punto Carolina interviene e dice al tronista di voler fare un passo indietro visto che non escono da giorni. Giacomo la ferma e le dice di aver sentito la sua mancanza.

La registrazione di un’altra puntata inizia con il riepilogo della decisione di Gemma di tornare a vedere Maurizio.

Gemma entra in studio, ma cade alla fine delle scale e viene portata fuori dallo studio per medicare le ferite. Intanto la padrona di casa fa entrare Maurizio e gli chiede come è andata la serata.

Maurizio racconta la serata, ma Gianni e Tina provano a capire se il cavaliere provi attrazione per Gemma. Lui risponde negativamente e si sente attaccato a tal punto che decide di andare via.

Si passa ad Alessandro. Il cavaliere si sta vedendo con Federica e i due ammettono di essersi trovati bene. Tuttavia lui sta uscendo anche con Maria.

Maria ammette di aver preso male la notizia del bacio tra Alessandro e Federica e mette in dubbio il loro rapporto. Alla fine lui decide di chiudere e frequentare solo Federica.

Arriva di nuovo il momento di Giacomo. È uscito con Olga e dice di essersi trovato benissimo con la corteggiatrice.

Si parla di Samantha. In studio arriva Roberto (assente per due settimane) e il corteggiatore dice di sentirsi sotto pressione. La tronista lo anticipa, dicendo di aver pensato di eliminarlo già da tempo.