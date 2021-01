Uomini e Donne, anticipazioni 18 gennaio 2021

Le anticipazioni riguardanti il format misto di Uomini e Donne ci raccontano che le prossime puntate saranno imperdibili per tutti i fan della trasmissione.

Armando Uomini e Donne- foto instagram.com

Stando a quanto riferito da Il Vicolo delle News, infatti, le due nuove registrazioni sono state ricche di litigate, rivelazioni e lacrime.

Tutto inizia con Gemma e il video del suo sfogo post-puntata in camerino: la dama torinese è delusa dalla decisione di Maurizio di chiudere la frequentazione.

In studio Maurizio conferma la sua decisione, ma a sorpresa arriva un cavaliere per Gemma e lei decide di tenerlo. Ovviamente la decisione ha sollevato numerose critiche.

Si passa a Davide e alle sue esterne sia con Chiara che con Beatrice: la prima ha portato il tronista nel posto del loro primo incontro e gli strappa un bacio a telecamere spente mentre la seconda non si è presentata.

L’esterna di Davide e Chiara disturba Beatrice e la corteggiatrice e il tronista iniziano a discutere: lei lo accusa di non essere partecipe mentre lui crede che lei sia influenzata da qualcuno.

Davide continua a dirsi confuso su chi scegliere mentre Chiara e Beatrice si siedono sconsolate al loro posto.

Arriva il momento di Lucrezia. La padrona di casa gli presenta cinque nuovi cavalieri arrivati per conoscerla, ma lei preferisce non tenerli e ne approfitta per chiudere con Armando.

Subito dopo si passa ad Aurora: arriva un nuovo cavaliere per conoscerla e lei decide di tenerlo.

Al centro vengono chiamati Alessandra e Giancarlo e tra i due è scontro, anche se alla fine decidono di non interrompere la frequentazione.

Si passa a Riccardo e Roberta. I due hanno discusso in merito al ritorno in studio di Ida e il cavaliere tarantino torna al suo posto piuttosto irritato.

Maria De Filippi fa scendere un nuovo cavaliere per Roberta ma lei, considerando quanto successo con Riccardo, preferisce rimandarlo a casa.

Arriva il momento di Sophie: la tronista osserva uno sfogo post-puntata di Matteo riguardante il bacio “censurato” tra lei e Giorgio.

La padrona di casa manda in onda l’esterna tra Sophie e Matteo e i due riescono a chiarire la situazione e suggellano la pace con un bacio sopra le mascherine.

Viene mostrata l’esterna tra Sophie e Giorgio: lei lo accusa di non aver risposto alla chat e non partecipare in puntata mentre lui si arrabbia.

In puntata la tensione tra la tronista e il corteggiatore non accenna a diminuire e Giorgio decide di uscire dallo studio.

La seconda registrazione del format misto di Uomini e Donne ha proseguito le dinamiche lasciate aperte, partendo da Gemma e Maurizio.

La dama torinese dice di aver parlato con Maurizio dopo la puntata e ammette di aver pensato a un ritorno di fiamma. Il cavaliere, però, smentisce e confessa di averla consolata in nome dell’affetto che li lega.

Le parole di Maurizio deludono Gemma e spingono la dama a insinuare che lui abbia subito pressioni esterne.

Gemma ha deciso di lasciare il suo numero a Maurizio (un cavaliere che è uscito con Maria) e a Gianluca (un 40 enne col quale ha scambiato già qualche messaggio).

Si passa ad Armando. Il cavaliere napoletano è uscito con Nicole (che è uscita anche con Carlo), ma si sente frenato dalla differenza di età. Alla fine, però, i due decidono di continuare a conoscersi.

Armando rivela di aver trovato una lettera in camerino e, dopo qualche domanda, si scopre essere di Valentina. Tuttavia il gesto non è stato molto apprezzato, visto che la dama è stata con altri cavalieri.

Gianni Sperti punta il dito contro le parole di Armando, ma lui ne approfitta per accusare Aurora di essere la talpa di una pagina che ha parlato di lui e Veronica.

In studio gli animi si scaldano e viene chiesto ad Aurora di far visionare il cellulare: la dama è uscita per andare a prenderlo, ma non è più tornata. Per il momento resta il mistero.

Si passa a Biagio: il cavaliere ha chiacchierato con Gemma dopo la puntata, creando malcontento in Maria, Aurora e Sabina.

Il discorso porta Sabina e Claudio a litigare e il cavaliere decide prima di uscire dallo studio e dopo di chiudere la questione.

Arriva il momento di Davide. Il tronista ha provato a chiarire con Beatrice subito dopo la puntata e alla fine l’ha baciata sia sulla mascherina che a telecamere spente.

In studio Davide ammette di aver voluto baciare Beatrice per capire se le sue emozioni erano le stesse di qualche mese fa. Per lui è stato un bacio diverso.

Dal canto suo, però, Chiara non riesce a digerire la cosa e punta il dito contro il tronista, colpevole di cambiare comportamento.

Maria De Filippi ha cercato di smorzare gli animi facendo ballare Davide e Beatrice, ma i due hanno continuato a litigare. Il motivo? La mancanza di reazioni da parte di lei.

Alla fine Davide ribadisce di essere confuso ma, diversamente dalle altre volte, sottolinea di non volere pressioni.

Arriva il momento di Sophie e si parte dallo sfogo post-puntata di Giorgio: il corteggiatore spende parole durissime per lei e non è presente in studio.

Matteo è contento per l’assenza di Giorgio, ma Sophie ammette di voler andare a riprenderlo nonostante le sue parole.

Il corteggiatore non può far altro che accettare la decisione della tronista, ma sottolinea la sua intenzione di non essere lasciato più a casa.