Uomini e Donne, anticipazioni 18 maggio 2020

Le anticipazioni di Uomini e Donne ci rivelano le nuove dinamiche dello show pomeridiano che ha unito il percorso di alcuni protagonisti del trono over a quello di Giovanna Abate del trono classico.

Giovanna Abate Uomini e Donne- foto newsgo.it

Giovanna Abate è decisa a non accantonare il percorso con Alessandro Graziani e chiede al ragazzo di tornare a corteggiarla. A sconvolgere la bella romana è stato l’interesse di tre dame del trono over.

La tronista raggiunge Alessandro fuori dallo studio e gli chiede di tornare: “Quando sei andato via l’altra volta mi sono chiesta se fosse giusto chiederti di rimanere. Ma non avrei saputo motivarlo con il cuore, quindi non sono venuta. Oggi vederti mi fa effetto, non ce l’ho fatta a rivederti in studio e quindi sono qui”.

“So che volevo venire a parlare con te, mi sto ascoltando – ha proseguito Giovanna – Non potevo sapere che ci saresti stato. Se non ci fossi stato, non ti avrei più cercato. Ma quando ti ho visto e sei andato via, ho deciso di rincorrerti. Che cos’è? È qualcosa che non controllo, non ci ho pensato. È stato il destino? Non lo so”.

Alessandro sembra contento di vedere Giovanna, ma si dice molto perplesso dal suo comportamento e le chiede tempo per pensarci.

Intanto Sammy Hassan resta in collegamento con lo studio di Uomini e Donne in attesa di poter parlare con Giovanna.