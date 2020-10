Uomini e Donne, anticipazioni 19 ottobre 2020

Le anticipazioni riguardanti il format misto di Uomini e Donne ci raccontano di puntate ricche di tensione e colpi di scena.

Gemma e Maria Uomini e Donne- foto instagram.com

Stando a quanto svelato da Il Vicolo delle News, infatti, sembra che in queste nuove puntate entreranno in crisi diversi protagonisti di Uomini e Donne.

La prima registrazione inizia con Gemma Galgani e il suo racconto dell’uscita piacevole con Biagio, almeno fino all’arrivo di Maria e al suo racconto di una sorpresa fattale dal cavaliere.

A mettere in crisi la dama torinese arriva anche Sabina, la quale racconta di aver cenato con Biagio e aver fatto le 6 di mattina con lei. Gemma va a sedersi nel parterre mentre Biagio balla proprio con Sabina.

Si passa a Davide: il tronista è uscito con Beatrice e i due si sono avvicinati a tal punto da scambiarsi un bacio.

In studio arriva Chiara e racconta di aver fatto un’esterna con il tronista piena di coinvolgimento. I due si sono scambiati anche un bacio passionale.

Beatrice non regge il colpo e si scioglie in lacrime, uscendo dallo studio. Davide, invece, va a riprendere la corteggiatrice e punta il dito contro Chiara, colpevole di non aver reagito al bacio dato alla rivale.

Al centro vengono chiamati Roberta e Michele: lei è risentita dal fatto che lui abbia tenuto Serena e ci sia uscito mentre lui le mette un freno.

In studio arriva una ragazza per Michele e il cavaliere decide di tenerla nel parterre, cosa che fa scattare Roberta e la costringe ad uscire dallo studio.

Arriva il momento di Aurora. La dama ha deciso di conoscere soltanto Giancarlo, visto che si è trovata molto bene con lui.

Si passa a Valentina e Germano e lei racconta che ha sentito un allontanamento del cavaliere dopo quanto successo nell’ultima puntata.

Germano si giustifica dicendo di non sentirsi ancora preso a tal punto da uscire dal programma, ma Valentina prende male le sue esternazioni.

Valentina esce dallo studio e Germano va a riprenderla. Quando rientrano, però, il cavaliere decide di uscire dal programma con lei. A quel punto Valentina è assalita dai dubbi, ma dopo un po’ decide di provarci.

In studio arrivano ben tre dame per Armando, ma il cavaliere napoletano preferisce non approfondire la conoscenza con nessuna.

A un certo punto Nino interviene e fa notare a Sophie di essere arrabbiato perché non sono usciti. La tronista ammette di non riuscire a sentire nulla per nessuno, ma la padrona di casa la rasserena.

La seconda registrazione comincia con l’immancabile sfogo di Gemma Galgani nei confronti di Tina e Biagio. In studio arriva Sabina che racconta di una sorpresa fattale da Biagio e Gemma torna al suo posto.

Si passa a Sophie. La tronista è uscita con Nino e i due si sono chiariti e si sono baciati, salvo poi chiarire di averlo fatto per il momento intenso.

I corteggiatori Alberto e Matteo recriminano quanto visto tra Sophie e Nino, ma la ragazza specifica di non avere alcuna preferenza.

Gianni Sperti spende parole negative per i corteggiatori, ma tutti quanti restano seduti per Sophie. Intanto per la tronista arrivano altri pretendenti.

Si passa a Michele e Roberta. Lui non è riuscito a risolvere con Roberta, ma è uscito con la nuova arrivata Serena e tra loro c’è stato anche un bacio.

Le cose per Michele non si mettono bene quando Serena scopre che il cavaliere è uscito con lei dopo aver ricevuto un rifiuto (per un impegno) di Giulia.

Si passa a Gianluca. Il tronista è uscito con Gabriella e i due si sono trovati a loro agio a tal punto che è scattato il bacio. In studio arrivano tre nuove corteggiatrici.

Arriva il momento di Nicola e Federica: lui ha raccontato di non aver gradito il comportamento di lei della sera prima e ha deciso pertanto di interrompere la frequentazione.

In studio arriva una nuova pretendente per Nicola: lei è Evelin e fa la pescivendola. Gemma prende la palla al balzo e stuzzica Tina e tra le due nasce un battibecco che spinge la dama torinese a pensare di lasciare il programma.