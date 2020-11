Uomini e Donne, anticipazioni 2 novembre 2020

Le anticipazioni riguardanti Uomini e Donne ci raccontano che i nuovi appuntamenti del people show pomeridiano di Maria De Filippi saranno ricchi di colpi di scena.

Biagio Uomini e Donne- foto instagram.com

Stando a quanto rivelato da Il Vicolo delle News, infatti, ci saranno grandi stravolgimenti sia all’interno del parterre dei protagonisti del trono over che tra i tronisti in carica di questa versione mista.

La registrazione inizia con una novità: Tina Cipollari non è in studio, ma partecipa in collegamento da casa perché in quarantena.

Riccardo Guarnieri è tornato a sedersi nel parterre maschile dopo la rottura del fidanzamento con Ida Platano. Il cavaliere ha deciso di tornare a cercare l’amore.

Si passa subito a Gemma Galgani e alla sua uscita con Biagio, anche se il cavaliere è uscito anche con Sabina. Messo alle strette, però, l’uomo ha promesso di decidere a chi dare l’esclusiva entro la settimana.

Arriva il momento di Davide. Il tronista è uscito con la new entry Silvia, salvo poi decidere di eliminarla in studio.

Davide è uscito anche con Valeria, ma questa decisione non è piaciuta né a Chiara né a Silvia: la prima ammette di sentirsi delusa dal tronista mentre la seconda ha ammesso di non averlo pensato molto.

Nonostante le reazioni diverse delle corteggiatrici, però, Davide ha ammesso di aver pensato spesso a una corteggiatrice (senza svelare il suo nome). Tuttavia decide di mandare a casa Rossana.

Per quanto riguarda Gianluca, invece, si sa che il tronista è uscito con Gabriella che si è detta arrabbiata per l’ultima puntata e trascurata da lui. La ragazza decide di eliminarsi.

Si passa a parlare di Roberta e Michele: lei ha decido di mettere fine alla conoscenza con il cavaliere a causa delle mancate promesse e del comportamento di lui.

In studio arriva un ragazzo che si dice interessato a conoscere sia Roberta che Carlotta e la Di Padua accetta di conoscerlo per darsi una possibilità.

Arriva il turno di Sophie. La giovane tronista è uscita con Matteo e Antonio, ma si scopre che lei ha mandato un messaggio ad Antonio credendo fosse l’altro pretendente. Alla fine decide di ballare proprio con Matteo.

Al centro dello studio vengono chiamati Aurora e Giancarlo: lei ammette di essere coinvolta mentre lui confessa di non essere attratto fisicamente dalla dama.

Gianni Sperti interviene e instilla il dubbio che i due si siano messi d’accordo per non andare avanti e uscirne “puliti”, chiedendo di guardare i loro cellulari. L’opinionista, però, non trova prove a supporto

La registrazione si è conclusa con una sfilata a tema, ma la notizia alla fine non è stata proclamata la vincitrice della sfida.