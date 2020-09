Uomini e Donne, anticipazioni 21 settembre 2020

Le anticipazioni riguardanti Uomini e Donne ci raccontano che le nuove puntate di questo format misto saranno davvero imperdibili.

Jessica Uomini e Donne- foto instagram.com

Stando a quanto rivelato da Il Vicolo delle News, infatti, sembra che Armando Incarnato abbia fatto delle rivelazioni scottanti su Paolo.

Il cavaliere napoletano sembra abbia riferito di aver ascoltato una conversazione telefonica di Paolo che riferiva al figlio di essere arrivato in studio per ottenere un po’ di visibilità.

In studio, però, Paolo si è difeso dalle accuse e ha finito per discutere con Armando. All’improvviso Simone, ha puntato il dito contro l’atteggiamento del cavaliere napoletano, arrivando quasi allo scontro fisico.

Per quanto riguarda Gemma, invece, sappiamo che sono arrivati due cavalieri ma la dama torinese ne ha tenuto soltanto uno.

In studio è arrivata anche una dama particolarmente elegante e amante della cultura che desidera conoscere Nicola.

C’è stato anche il momento della sfilata che ha visto vincere Carlotta e arrivare Gemma soltanto seconda in classifica.

Si è passato al trono classico. Sophie ha eliminato tutti i suoi corteggiatori mentre Gianluca continua a non gradire l’interesse di Lucrezia verso Armando (specie quando la corteggiatrice sceglie di ballare col cavaliere).

Sembra proprio che Camilla abbia scelto di dichiararsi per Gianluca, visto che a suo dire non ha molto in comune con Davide.

A catalizzare l’attenzione sarebbe stata la scelta a sorpresa di Jessica: la tronista ha scelto di conoscere meglio Davide Lo Russo.

Jessica sarebbe arrivata in studio spiegando di essere pronta a scegliere Davide e il corteggiatore le avrebbe risposto subito di sì.