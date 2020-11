Uomini e Donne, anticipazioni 23 novembre 2020

Le anticipazioni riguardanti il format misto di Uomini e Donne ci raccontano assisteremo a importanti sviluppi che nelle prossime puntate.

Gemma Uomini e Donne- foto instagram.com

Stando a quanto rivelato da Il Vicolo delle News, infatti, ci saranno nuovi risvolti per alcuni dei protagonisti del people show pomeridiano di Maria De Filippi.

Tutto inizia con Gemma Galgani: la dama è uscita con Biagio e Maurizio e ha confessato di trovarsi bene con entrambi i cavalieri.

Biagio ha preso una posizione e ha comunicato a tutti di aver deciso di frequentare solo Gemma di comune accordo con Sabina e Maria.

Subito dopo, però, Gemma ha raccontato la sua uscita con Maurizio, dalla cena all’omaggio vinicolo di Gemma fino al bacio. La dama torinese gli ha dedicato un balletto ripreso dal suo cellulare.

Maurizio ha parlato della sua frequentazione con Valentina, ma la dama ha deciso di chiudere la conoscenza perché rabbrividita all’idea che abbia baciato Gemma.

Arriva il momento di Gianluca. Il tronista è uscito con Marianna e questo è stato sufficiente per farle prendere una decisione: la ragazza ha scelto di chiudere con Armando.

Si passa a Davide e alla sua esterna con Beatrice. Il tronista l’ha portata nella sua nuova sistemazione e si è aperto molto con lei.

Davide è uscito anche con Chiara, ma l’idillio tra i due si è rotto: lui ammette di non fidarsi di lei mentre lei dice di sentirlo distante. Entrambi decidono di tornare a quello che erano.

Maria De Filippi ha sorpreso Davide con una videochiamata della mamma e del fratello e il tronista si è commosso. Dopodiché la padrona di casa gli ha chiesto con chi sarebbe uscito anche per 5 minuti e il pugliese ha risposto Beatrice senza esitazione.

È il turno di Armando. Il cavaliere napoletano ha deciso di con Brunilde perché preferirebbe conoscere Valeria, una delle corteggiatrici di Davide. La ragazza, però, si è detta interessata solo al tronista.

Quando Armando ha raccontato di essere uscito con Marianna allora Lucrezia è intervenuta, mostrando tutta la sua amarezza e la sua gelosia.

Si passa a Riccardo. Il tarantino sta uscendo sia con Roberta che con Brunilde, ma ha ammesso di essere salito nella stanza della new entry e di aver provato a baciarla (senza successo).

Roberta si è arrabbiata molto per la storia di Brunilde, considerando che lui le ha chiesto l’esclusiva ma non è disposto a darla.

Armando ha preso la parola e ha sottolineato la coerenza della sua decisione nei confronti di una donna che ha fatto salire Riccardo in stanza e ha declinato il suo invito di prendere una stanza in due.

Si parla di Roberta e Michele: i due si sono rivisti per chiarirsi per volere del cavaliere, ma non è chiaro come si svilupperanno le cose tra loro.

Arriva il momento di Sophie. La tronista è uscita con Matteo in vista del compleanno e gli ha regalato un libro con una dedica speciale. I due si sono avvicinati molto e si sono baciati con la mascherina.

Sophie è uscita anche con Antonio e i due hanno parlato del comportamento del ragazzo. In studio, poi, il corteggiatore si è scusato con la padrona di casa, specie per il ciclone che l’ha travolto sul web.

Le parole del corteggiatore hanno lasciato qualche dubbio in Sophie, la quale inizia a chiedersi quale sia il vero Antonio.