Uomini e Donne, anticipazioni 25 gennaio 2021

Le anticipazioni su Uomini e Donne ci rivelano che le prossime puntate saranno all’insegna delle conoscenze del trono over.

Giancarlo Uomini e Donne- foto instagram.com

Stando a quanto trapelato da Il Vicolo delle News, infatti, sembra che nei prossimi appuntamenti non saranno presenti Davide Donadei e Sophie Codegoni.

Tutto ruota intono ai protagonisti del trono over, partendo proprio dalla veterana Gemma Galgani: la dama ha affermato di essere sicura che Maurizio Guerci abbia una donna al di fuori del programma.

Tra insinuazioni e botta e risposta, però, non si arriva né a un nome né a una fonte attendibile e la segnalazione resta incerta.

Arriva il momento di Aurora. La dama decide di mandare a casa il nuovo cavaliere arrivato per lei, anche se lui chiede di restare in studio. Tuttavia le si apre una nuova possibilità grazie all’arrivo di un altro signore.

In studio si accende una discussione tra Giancarlo e Aurora: lui accusa la dama di lanciargli insulti via social e di usare Veronica Ursida per insultare la figlia mentre lei smentisce ogni accusa e si difende.

La padrona di casa interviene, rivelando a tutti che Veronica continua a chiedere di rientrare in trasmissione da tempo.

Giancarlo rincara la dose e insinua di avere dei video compromettenti di Aurora, ma la dama lo invita a farli vedere a tutti. Il cavaliere mostra il cellulare a Gianni e al pubblico, ma Aurora appare solo in canottiera.

Il cavaliere non ha prove evidenti contro Aurora, ma Gianni Sperti coglie l’occasione per mettere alle strette Aurora. La donna non regge alle accuse ed esce dallo studio.

La reazione di Aurora fa fare un passo indietro a Giancarlo, il quale chiede di poter raggiungere Aurora per chiarire e consolarla.

Insomma i fan di Uomini e Donne non potranno perdersi le prossime puntate ricche di accuse, recriminazioni e colpi di scena.