Uomini e Donne, anticipazioni 26 maggio 2020

I nuovi appuntamenti di Uomini e Donne saranno davvero imperdibili e a tenere banco sarà ancora la frequentazione tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli (alias Sirius).

Gemma Galgani Uomini e Donne- foto instagram.com

La puntata inizierà con l’esterna tra Gemma e Nicola Vivarelli e sembrerà proprio che tra i due stia nascendo una grande complicità.

Ovviamente l’esterna provocherà la reazione di Tina Cipollari, la quale non esiterà a commentare negativamente la dama torinese e il suo giovane corteggiatore.

In studio si approfondirà il triangolo amoroso tra Gemma Galgani, Valentina Autiero e Sirius. La giovane dama non nasconderà l’interesse per Nicola e continuerà a perseverare.

Maria De Filippi racconterà che Valentina ha chiesto a Nicola di potergli scrivere su Whastapp e la notizia non piacerà a Gemma.

La dama torinese scoprirà anche che tra i due ci sono stati alcuni scambi di like su Instagram e non esiterà a mostrare la sua delusione, pretendendo la verità da parte di entrambi.

A sconvolgere ancora di più la situazione sarà l’entrata in studio di Alfonso, un nuovo corteggiatore di Gemma che entrerà in rivalità con il giovane Sirius.

Si parlerà anche di Aurora, visto che per lei arriveranno tre nuovi corteggiatori e per questo non mancheranno i commenti di Gianni Sperti.