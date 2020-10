Uomini e Donne, anticipazioni 26 ottobre 2020

Le anticipazioni riguardanti le nuove registrazioni di Uomini e Donne ci raccontano che le prossime saranno puntate imperdibili.

Stando a quanto rivelato da Il Vicolo delle News, infatti, il nuovo format del people show pomeridiano di Maria De Filippi riserverà molte sorprese.

Tutto inizia con un video-sfogo di Gemma Galgani: la dama non sopporta più le ingerenze e gli insulti di Tina Cipollari e accenna all’intervista di Giorgio Manetti.

Una volta arrivata in studio, però, Gemma si trova ad affrontare Tina e Gianni, i quali insinuano che le sue lacrime fossero dovute proprio all’ex cavaliere.

Il discorso torna al presente e si parla dell’uscita di Gemma e Mario: lei sembra contenta mentre lui ammette di volerla conoscere meglio ma senza darle l’esclusiva.

Si passa a Davide. Il tronista si è visto con Beatrice subito dopo la puntata precedente ed è uscito sia con Chiara che con Rossana (con la quale è scattato anche il bacio).

Arriva il momento di Roberta e Michele. A quanto pare Serena ha messo a disposizione della redazione un messaggio vocale in cui il cavaliere criticava tutte le dame con cui ha avuto contatti, compreso Roberta.

Roberta non la prende bene e ne approfitta per lamentarsi delle mancanze di lui, ma decide di continuare a frequentarlo e addirittura manda via altri cavalieri arrivati per lei.

Svolta per Sara e Alessio: la coppia decide di uscire dal programma e continuare a conoscersi lontano dalle telecamere.

Si passa a Sophie. La giovane tronista è andata in esterna con Antonio e sembra che tra i due si sia creato un certo feeling.

Sophie decide di eliminare Nino e Alberto per la loro mancata reazione mentre Marco resta in studio per lei.

È il turno di Daniela. La dama incontra un nuovo cavaliere arrivato per lei e decide di tenerlo nel parterre per approfondire la conoscenza.

Arriva una nuova dama anche per Costantino, il quale decide di tenerla per vedere come si evolveranno le cose.

Si passa a Nicola Vivarelli (alias Sirius). Il cavaliere preferisce chiudere con Veronica perché la dama non si è presentata alla cena perché infastidita dalla sua uscita con Angelica.

Nicola e Gemma si riavvicinano e i due ballano insieme.

In studio arriva una nuova dama per Armando, ma il cavaliere napoletano decide di non tenerla nel parterre.

Arriva il momento di Gianluca. Il tronista è uscito con Dalila, ma le sue attenzioni in studio sono riservate a Gabriella.

In puntata Gianluca elimina tre corteggiatrici basandosi soltanto sull’aspetto fisico e questa sua decisione è finita nel mirino di Gianni Sperti.

Davide prende la parola e critica aspramente Gianluca, reo di fare le proprie scelte in base a quello che fa lui. Inoltre sottolinea di essere infastidito dal fatto che il collega di trono sia andato a parlare con Beatrice.

La seconda registrazione si fa ancora più interessante perché inizia con Armando che rivela di aver percepito un certo interesse da parte di Giulia. Lei sottolinea che tutto sarebbe avvenuto in amicizia.

Si passa a Michele. Il cavaliere litiga con Roberta perché le ha mandato delle foto seminudo che in realtà aveva mandato anche a Giulia.

Arriva il momento di Nicola e si scopre che il cavaliere si è visto con Angelica e ha raggiunto Veronica a casa. Stando a quanto raccontato dai due, l’ex interesse amoroso di Gemma e Veronica si sono baciati.

In studio Nicola e Veronica battibeccano e il cavaliere confessa di essere andato oltre con la dama, la quale nega ma non si infuria.

Si passa a Gianluca. Il tronista è uscito con Francesca e tra i due sembra che le cose siano andate molto bene.

La padrona di casa fa aggiungere due sedute, una per Dalila e una per Gabriella. Proprio quest’ultima confessa di non provare più lo stesso interesse di prima e preferisce rinunciare.

Gianluca prova a far cambiare idea a Gabriella, ma la corteggiatrice si alza e va via. Anche il tronista alla fine lascia lo studio.

Arrivano due nuove corteggiatrici per Davide e il tronista decide di farle sedere entrambe per conoscerle meglio.