Uomini e Donne, anticipazioni 3 giugno 2020

Le anticipazioni su Uomini e Donne, in questo nuovo format misto, ci raccontano che i nuovi appuntamenti saranno imperdibili.

Veronica Ursida Uomini e Donne- foto instagram.com

Stando a quanto anticipato dal sito Wittytv, potremo assistere al ritorno in studio di Enzo Capo e Pamela Barretta.

Enzo ha chiesto di poter spiegare la sua verità mentre Pamela entrerà in studio soltanto dopo aver ascoltato le sue parole.

In puntata ci sarà il faccia a faccia tra Giovanni e Veronica Ursida. La dama si ritroverà a chiarire il suo rapporto con Luca, nuovo cavaliere del parterre.

Giovanni ammetterà di sentire qualcosa per Veronica mentre la dama avrà un ulteriore scontro con Roberta Di Padua.

A finire sotto i riflettori saranno anche Giovanni e Aurora e Gemma Galgani con il suo giovanissimo corteggiatore Nicola (alias Sirius).

Giovanna Abate si ritroverà davanti tre sedie vuote: una per Davide, una per Sammy e una per un pretendente sconosciuto.

La romana trascorrerà una esterna con Sammy e i due si mostreranno molto affini e complici e questo non piacerà a Davide.

L’Alchimista, infatti, non gradirà i commenti di Giovanna e Sammy nei suoi confronti e le risate della tronista.

Quando Davide accuserà Sammy di essere maleducato, però, Gianni Sperti sosterrà che la maleducata in fondo è Giovanna. Secondo l’opinionista, la tronista ride perché innamorata di Sammy.