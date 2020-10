Uomini e Donne, anticipazioni 5 ottobre 2020

Le anticipazioni riguardanti il format misto di Uomini e Donne ci raccontano che i nuovi appuntamenti saranno davvero ricchi di colpi di scena.

Davide Uomini e Donne- foto instagram.com

Stando a quanto anticipato da Il Vicolo delle News, infatti, assisteremo a sviluppi significativi nelle storyline del people show pomeridiano di Maria De Filippi.

Tutto inizia con un video sfogo di Gemma Galgani. La dama torinese lamenta il comportamento di Biagio con le altre dame.

In studio Gemma racconta della serata trascorsa con il cavaliere e puntualizza di non aver gradito che le loro confidenze siano stare riferite anche ad Aurora.

Dal canto suo, però, Biagio prova a giustificarsi e al momento di ballare preferisce scegliere Sabina con la quale spera di uscire.

È il momento di Gianluca. Il tronista è uscito con una corteggiatrice, scoprendo che molte pretendenti lo trovano troppo concentrato su se stesso.

Per quanto riguarda Sophie, invece, sappiamo che non ha gradito le attenzioni di Alessandro e ha deciso di mandarlo via.

Si passa al triangolo Michele, Roberta Di Padua e Carlotta Savorelli: la scorsa volta il cavaliere aveva litigato con Roberta per uscire con Carlotta, ma le ha dato buca per stare proprio con la dama di Cassino.

In studio viene fuori che Michele e Roberta hanno cenato nello stesso locale in cui l’uomo aveva prenotato per uscire con Carlotta. Alla fine tra lui e Roberta è scattato il bacio e quindi il cavaliere ha deciso di conoscere meglio soltanto lei.

Arriva il momento di Davide Donadei. Il tronista è andato in esterna con Rossana e i due si sono trovati in sintonia.

In studio, però, il tronista ha dovuto affrontare le proteste di Beatrice Buonocore, risolvendo la questione promettendole di portarla fuori in occasione del compleanno della corteggiatrice.

Si passa a Nicola Vivarelli (alias Sirius). L’ex interesse amoroso di Gemma Galgani è uscito con Angelica e tra i due è scattato il bacio.

Dopo la notizia, Armando ha ammesso di voler conoscere meglio proprio Angelica, salvo poi rinunciare appena scoperta l’età della ragazza.

La registrazione dei nuovi appuntamenti si conclude con la sfilata degli uomini (vinta da Gianluca De Matteis).