Uomini e Donne, anticipazioni 7 dicembre 2020

Le anticipazioni su Uomini e Donne ci raccontano che le prossime puntate del format misto del people show di Maria De Filippi saranno ricche di emozioni e colpi di scena.

Riccardo Guarnieri Uomini e Donne- foto instagram.com

Stando a quanto rivelato da Il Vicolo delle News, infatti, sembra che Riccardo riceverà un’amara sorpresa mentre due tronisti riceveranno importanti dichiarazioni d’amore.

Tutto inizia con i tronisti che regalano dei fiori a Maria De Filippi in occasione del suo compleanno e tutto lo studio le fa gli auguri.

Si passa a parlare di Gemma. La dama torinese sta uscendo con Maurizio e i due hanno cenato insieme a casa sua. Tra loro ci sono stati baci molto passionali.

Maurizio appare coinvolto dalla frequentazione con Gemma e decide di chiudere con Alfonsina. Inoltre il cavaliere rifiuta di conoscere le dame arrivate in studio per lui.

Tina Cipollari non si è risparmiata neanche in questa occasione e ha attaccato Gemma a più riprese: le due hanno litigato e sono arrivate a tirarsi acqua a vicenda.

Si passa a Riccardo. Il cavaliere tarantino si siede al centro e riceve un pacchetto e una lettera inviate da Ida Platano: lei gli ha restituito l’anello di fidanzamento.

In studio si accendono le polemiche, specie per le tempistiche del gesto di Ida. Dal canto suo, Riccardo decide di guardare avanti e chiudere con Roberta in quanto non riescono a non discutere.

Arriva il momento di Biagio. Il cavaliere ha accusato Maria e Sabina di essere amiche di vecchia data, ma le due dame hanno smentito ogni insinuazione.

Si parla di Davide. Il tronista è uscito con Beatrice e ha ricevuto una vera e propria dichiarazione d’amore da parte della corteggiatrice.

Davide è uscito anche con Chiara, la quale gli ha fatto assaggiare un dolce preparato dalla mamma e i due sono stati bene.

In studio il tronista ha ammesso di essere in difficoltà perché si sente diviso su due fronti e sente entrambe le corteggiatrici come sue possibili scelte.

Arriva il momento di Sophie. La tronista è uscita con Matteo e i due hanno addobbato l’albero di Natale a casa del corteggiatore.

Sophie ha incontrato Giorgio dietro le quinte, ma i due sono stati interrotti da Antonio, il quale ha chiesto di parlare con la tronista.

Dopo qualche insistenza, Sophie ha parlato con Antonio e il corteggiatore le ha fatto una dichiarazione d’amore. Nel frattempo, però, Giorgio è andato via.

In studio è bufera su quanto accaduto in esterna e Matteo ne approfitta per accusare la tronista di trascurarlo.

Si passa ad Armando. Per lui torna Marianna (ex corteggiatrice di Gianluca), ma il cavaliere napoletano rifiuta di uscire con lei.

Armando ha spiegato di voler frequentare ancora Brunilde e di voler interrompere la conoscenza con Lucrezia a causa di alcune discussioni.