Uomini e Donne, anticipazioni 8 febbraio 2021

Le anticipazioni su Uomini e Donne ci raccontano che le prossime puntate ci presenteranno i prossimi tronisti e ci mostreranno gli sviluppi delle conoscenze dei protagonisti del trono over.

Gemma Galgani Uomini e Donne- foto instagram.com

Stando a quanto rivelato da Il Vicolo delle News, infatti, la padrona di casa presenterà due nuovi tronisti: il 25enne Giacomo Czerny e il 20 enne Massimiliano Mollicone.

Giacomo è un ragazzo che ama il confronto e racconta se stesso attraverso i suoi tatuaggi mentre Massimiliano ha alle spalle un passato difficile.

Passando alle news riguardanti il trono over, invece, si parte con il racconto della serata tra Gemma e Maurizio G.: le cose sono andate bene, ma la dama crede che l’uomo voglia visibilità.

A quanto pare Gemma non ha gradito l’insistenza di Maurizio di mostrare in puntata un quadro che racconta il loro momenti fatto da un suo amico pittore.

Per di più sembra che Maurizio si sia scambiato delle foto con Maria, la quale ha chiesto la stessa cosa ad Alessandro (che però non ha accettato).

Maria De Filippi punta il dito contro il presunto tentativo di Maurizio e Maria di creare una vicenda da riportare in puntata per ottenere visibilità.

In studio Maurizio viene criticato e Tina Cipollari spinge affinché il cavaliere esca dal programma, considerando che non sa dare una spiegazione né sul quadro di Gemma né sulle foto mandate a Maria.

A quel punto, però, la padrona di casa chiede a Maurizio di uscire dallo studio per chiarire le cose prima con Gemma e dopo con Maria.

Si passa a Giancarlo e Angela: i due sono usciti, ma Alessandra non ne è contenta. La dama racconta di aver prenotato una camera d’albergo, ma di essere rimasta da sola a causa dell’incontro tra Giancarlo e Angela.

Giancarlo è stato con Alessandra fino all’ora di cena e successivamente è uscito con Angela, salvo poi tornare dalla prima in albergo.

Alessandra non accetta il modo di fare di Giancarlo e decide di chiudere la conoscenza, nonostante qualche dubbio.

Per quanto riguarda Angela, poi, si parla della sua frequentazione con Biagio e dei suoi dubbi sul comportamento del cavaliere.

Arriva il momento dei nuovi tronisti e per loro scendono 14 corteggiatrici, ma i Giacomo e Massimiliano si concentrano su Costanza, Altea e Vanessa.

Subito dopo, Maurizio rientra e Gemma mette a punto lo “stratagemma” consigliatole dalla padrona di casa: la dama porta Maurizio in una stanza per cercare di provocarlo mentre in studio si ascolta tutto.

Maurizio cerca di sottrarsi alle avance di Gemma, mostrando a tutti di essere poco coinvolto nella conoscenza. Dopodiché Maria De Filippi coinvolge anche Maria.

Al rientro di Maurizio, Gemma e Maria, quindi, la padrona di casa chiede al cavaliere di scegliere con chi continuare la conoscenza. Tuttavia Maurizio chiede ancora del tempo per decidere.

Arriva il momento di Riccardo e Alessandro: i due si ritrovano 5 dame di fronte, tra le quali c’è anche Roberta Di Padua.

Quello che vien fuori è che Riccardo si è aperto con Roberta, ma non si aspettava di vederla di fronte ad Alessandro.

Il cavaliere tarantino lascia lo studio mentre la Di Padua decide di seguirlo per chiarire con lui, salvo poi rientrare e spiegare le sue ragioni.

Maria De Filippi prova a spingere Riccardo a uscire dal programma con Roberta, ma il cavaliere rifiuta la proposta.

Si passa a Nicola e Patrizia. I due raccontano che le cose vanno a gonfie vele e lui si dice preso dalla dama.