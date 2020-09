Uomini e Donne, anticipazioni 8 settembre 2020

Le anticipazioni riguardanti il trono classico di Uomini e Donne ci raccontano le prime interessanti evoluzioni del percorso dei nuovi tronisti.

Maria De Filippi Uomini e Donne- foto wittytv.it

Maria De Filippi inaugura la nuova stagione ibrida con la presentazione dei due nuovi tronisti Davide Donadei e Gianluca De Matteis, scelti dal pubblico attraverso un sondaggio su Witty.

Per quanto riguarda Blanda, pur non essendo stato scelto, sappiamo che è rimasto in studio sotto richiesta di Roberta Di Padua.

Armando è intervenuto per raccontare la sua esperienza con una delle corteggiatrici del trono classico. Il cavaliere le aveva chiesto il numero e i due si erano sentiti fino a quando lei aveva ha preferito le uscite con le amiche.

In studio c’è stato chi ha polemizzato sul comportamento di Armando, ponendo l’accento sulla giovane età della ragazza.

Tina Cipollari ha chiesto di far sedere al centro dello studio un corteggiatore perché molto somigliante all’attore Can Yaman.

La padrona di casa ha presentato anche le due troniste del trono over, molto diverse tra loro: Sophie e Jessica.

La prima ha 18 anni, vive un rapporto diverso con i genitori e vanta già moltissime esperienze alle spalle come la collaborazione con Chiara Ferragni. Ha perso un anno di scuola, ma desidera andare all’università.

La seconda ha 29 anni ed è madre di un bimbo di 5 anni. Ha lasciato la sua città e si è trasferita a Milano con pochi soldi in tasca. Attualmente lavora come tatuatrice, ma la sua priorità è trovare l’uomo giusto.

Quello che si sa è che Sophie è uscita in esterna con Facundo, un ragazzo di origini argentine che si è detto interessato di più a Jessica. In ogni caso l’esterna tra i due è andata bene.

Sophie ha deciso di continuare la conoscenza con Facundo mentre Jessica si è concentrata su altri corteggiatori, tra cui Davide e Simone.

Davide e Gianluca, invece, sono usciti con la stessa corteggiatrice e questa scelta ha sollevato diverse polemiche. Il primo non si è trovato benissimo mentre il secondo vorrebbe continuare a conoscerla.