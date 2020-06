Uomini e Donne, anticipazioni 9 giugno 2020

Le anticipazioni riguardanti l’ultima puntata di questa stagione di Uomini e Donne ci raccontano un po’ a sorpresa che assisteremo alle scelte di Sara Shaimi e Carlo Pietropoli.

Carlo Pietropoli Uomini e Donne- foto wittytv.it

Fino a qualche settimana fa, infatti, la situazione di emergenza aveva portato a pensare a uno slittamento dei troni di Sara e Carlo.

Questa stagione del people show di Maria De Filippi, invece, si concluderà con la scelta dei due colleghi di trono di Giovanna Abate (che alla fine ha scelto Sammy Hassan).

Finalmente potremmo vedere cosa decideranno Sara e Carlo, dopo che il lockdown ha dato loro molto tempo per riflettere.

Da quello che si percepisce dalle anticipazioni di Witty tv, Sara sceglierà il suo compagno tra Sonny Di Meo e Matteo Guidetti mentre Carlo sceglierà la donna della sua vita tra le sue corteggiatrici.

Le anticipazioni non svelano se la scelta del tronista sarà solo tra Ginevra Mancini e Cecilia Zagarrigo o se si aggiungerà anche Marianna Vertola.

La singolarità di queste scelte sta nel fatto che i due tronisti non hanno avuto modo di proseguire le loro conoscenze, contrariamente a quanto è accaduto per Giovanna.

Non ci resta che attendere l’ultima puntata di Uomini e Donne per capire come si concluderà questa stagione un po’ travagliata.