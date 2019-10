Uomini e donne, anticipazioni over 8 ottobre 2019

Le anticipazioni sulle ultime registrazioni del trono over di Uomini e Donne ci rivelano che un cavaliere dichiarerà il suo amore a una dama. Di chi si tratta?

Maria De Filippi inizia la puntata informandosi sui progressi di Tina Cipollari e introducendo gli sviluppi della conoscenza tra Gemma e Jean Pierre.

Il cavaliere sembra aver perso interesse per la dama piemontese e la situazione diventa evidente nel gioco della mela a cui partecipano.

Ovviamente non sono mancati i commenti pungenti di Tina e il botta risposta tra la bionda opinionista e Gemma.

Si passa ad Armando e Ida. Il cavaliere conferma di voler conoscere meglio Ida, ma Riccardo trova lo spazio per comunicare che ha scritto una lettera indirizzata a Ida.

Riccardo legge la lettera, che si rivela una vera e propria dichiarazione d’amore per la sua ex. Le parole hanno emozionato la dama che, tra le lacrime, ha confessato di aver paura di soffrire ancora.

La missiva d’amore non è andata giù ad Armando, il quale confessa di sentirsi usato e tradito proprio di Ida. Subito dopo Riccardo e Ida ballano emozionati e partecipano al gioco della mela.

La padrona di casa informa che è arrivato un cavaliere per Pamela, ma la dama conferma di non voler conoscere altri cavalieri per rispetto di Enzo.

In studio arriva un altro cavaliere, ma questa volta per Roberta. La dama decide di tenerlo nel parterre maschile.

Arriva il momento della sfilata a tema “Uomo Seducente” e sfilano uno dopo l’altro Riccardo, Armando e gli altri cavalieri.

Dopo la sfilata, Barbara prende la parola per punzecchiare Armando e tra i due si apre una discussione senza esclusione di colpi.

Myriam