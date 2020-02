Uomini e Donne, anticipazioni trono classico 10 febbraio 2020

Le anticipazioni che ci arrivano dal trono classico di Uomini e Donne ci raccontano di litigi e prese di posizione. Cosa accadrà?

Giovanna trono classico Uomini e Donne- foto youtube.com

Tutto inizia con Giovanna Abate e il suo percorso da tronista. La romana è uscita con Sammy, Alessandro e Sonny.

Tina Cipollari accusa il ragazzo di puntare alla visibilità mentre la collega di trono mostra segni di insofferenza.

Sonny tenta di spiegare perché è uscito con Giovanna. È irritato dal comportamento di Sara, visto che per ben due settimane non si è interessata a lui.

Sara controbatte le motivazioni del corteggiatore, spiegando di averlo messo alla prova e di averlo visto fallire.

Viene mostrata l’uscita tra Giovanna e Sonny e i due sembrano andare d’accordo e non solo: lei rivela di essere attratta dal corteggiatore mentre lui fa apprezzamenti sul lato B della tronista.

Sara non apprezza le battute di Giovanna e Sonny e punta il dito contro la collega di trono, la quale preferisce chiudere ogni tipo di rapporto con il corteggiatore.

Si passa all’esterna tra Giovanna e Sammy, ma la tronista rivela di averlo trovato diverso rispetto al loro primo incontro. Lui prova a giustificarsi dicendo di essersi adeguato.

La Abate è uscita anche con Alessandro, ma in studio cresce la tensione quando Giovanna insinua che Sara stesse aspettando l’arrivo del corteggiatore.

Arriva il momento del percorso di Sara. La tronista è uscita con Alessandro, Giovanni e Matteo. Gianni Sperti, però, accusa la ragazza di fare solo esterne prive di contenuto, difendendo Giovanna.

Si passa a Carlo. Il tronista è uscito con Ginevra e i due hanno parlato della scelta di Daniele di eliminarla. Dal Moro, quindi, ha replicato alle accuse.

Carlo è uscito anche con Cecilia, ma non sembra essersi emozionato di fronte alla confessione a cuore aperto della ragazza.

Nell’esterna con Marianna, invece, il tronista è completamente a suo agio e i due si sono anche baciati.

Arriva il turno di Daniele. Il ragazzo è uscito con Pamela e la ragazza di dice entusiasta dell’esterna e di lui in generale, ma il tronista le smonta subito l’entusiasmo.

Daniele è uscito anche con Angelica e Vanessa e ha scelto di portarle nello stesso ristorante per vedere come si comportano a tavola. In studio, però, non è stato capito.