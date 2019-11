Uomini e Donne, anticipazioni trono classico 12 novembre 2019

Le anticipazioni sulle nuove registrazioni del trono classico di Uomini e Donne ci raccontano che si prospettano puntate interessanti.

Stando a quanto riportato da IlVicolodellenews.it, infatti, Carlo e Veronica hanno salutato i rispettivi pretendenti, Giulio sembra diviso tra Giulia e Giovanna mentre Giulia ha chiesto a Daniele di rimanere e ha eliminato Sonny.

Maria De Filippi inizia dai nuovi tronisti Carlo Pietropoli e Veronica Burchielli: lui elimina una corteggiatrice mentre lei manda a casa tre pretendenti.

Si passa al percorso di Giulio. Il tronista è uscito con Giulia, ma subito Giovanna recrimina il fatto che abbiano fatto la stessa esterna.

Giovanna reagisce male e finisce per lanciare una scarpa addosso a Giulio mentre Giulia preferisce chiarire parlando.

Si ritorna all’RVM dell’esterna. I due sono nella casona e Giulia chiama i genitori per presentare loro il tronista. Giulio ricambia il gesto chiamando sua madre e si apre parlando della propria famiglia.

Le buone premesse vengono infrante dalle continue interruzioni di Giulia che portano il tronista ad arrabbiarsi molto. I due trovano il modo per chiarire subito la situazione.

Parte l’esterna di Giulio e Giovanna. I due sono nella casona e la corteggiatrice chiama la zia per fare la ramanzina a Giulio, ma lui si incupisce. Giovanna prova a risolvere la situazione e alla fine i due si baciano.

Giulio e Giovanna cenano insieme, ma una chiamata della madre del tronista porta il discorso sulle sue riflessioni più profonde. Lui le fa ascoltare un brano che gli ricorda la mamma e lei si emoziona.

Entrambe hanno passato la notte nella casona, essendo due esterne effettuate in giorni diversi, e Giulio crea dei momenti intimi sia con Giulia che con Giovanna.

Le esterne non sono piaciute a Veronica, la quale si è sentita fuori luogo. Il tronista prova a rassicurarla, ma lei punta il dito contro il suo interesse per Giulia, una ragazza che compra i followers su Instagram.

Giulio replica a Veronica invitandola ad andarsene se intende parlare di discorsi superficiali e la ragazza decide di lasciare lo studio, salvo poi rientrare per commentare ulteriormente.

Alla discussione si aggiunge Giovanna. La corteggiatrice commenta negativamente l’atteggiamento protettivo di Giulio nei confronti di Giulia. Il tronista non può far altro che giustificarsi.

Si passa al percorso di Giulia. Maria De Filippi sceglie di partire dalla reazione di Daniele dopo la scorsa puntata.

Giulia ha cercato di convincere Daniele a non andare via, ma il corteggiatore è rimasto fermo sulle sue convinzioni.

Il giorno dopo Giulia ha chiesto alla redazione di chiamare Daniele per capire le sue intenzioni e comunicargli che lo aspetta in casetta. Lui si presenta, ma le cose non volgono al meglio.

In studio, poi, Giulia si premura dello stato d’animo di Daniele, ma Alessandro interrompe la conversazione chiedendo per quale ragione non è stato portato in esterna.

Giulia risponde ad Alessandro dicendo che non era in vena di esterne e voleva impiegare il tempo per capirsi meglio.

Sonny ha fatto arrivare un mazzo di rose a casa della tronista e l’ha invitata in esterna. Giulia resta colpita, ma finisce per litigare con il corteggiatore quando lui le fa notare il suo comportamento freddo.

In puntata, però, Giulia ammette di non sentirsi allo stesso punto di Sonny e decide di mandarlo a casa.

Alessandro ha attaccato il rivale per le sue serate e Giulia ha preso le difese di Daniele, sottolineando l’incoerenza del discorso.

Maria chiede a Giovanna se tornerà in studio e lei provoca Giulio dicendo di essersi guardata intorno indicando Carlo. Il nuovo arrivato, però, ammette di non essere interessato mentre Giulio si arrabbia.

