Uomini e Donne, anticipazioni trono classico 14 gennaio 2020

Le anticipazioni riguardanti il trono classico di Uomini e Donne ci rivelano che Giulio non ha effettuato ancora la sua scelta e in studio verrà presentato il nuovo tronista.

Daniele Dal Moro trono classico Uomini e Donne- foto msn

Da quanto riportato dal sito Il Vicolo delle News, infatti, sembra proprio che le nuove puntate del trono classico saranno ricche di sviluppi.

La prima cosa che balza all’occhio è l’assenza di Giulio Raselli e delle sue pretendenti in studio, nonostante l’annuncio di una scelta imminente.

Non c’è modo di sapere se Giulio abbia scelto in villa o senza pubblico, considerando che il tronista non è stato menzionato.

In compenso, però, Maria De Filippi ha presentato il nuovo tronista. È Daniele Dal Moro, ex concorrente del Grande Fratello 2019.

Si passa al percorso della new entry Sara. La tronista è uscita con Sonny, ma l’uscita ha rivelato lati negativi del carattere del corteggiatore.

Sonny ha chiesto scusa per aver insultato il rivale Giuseppe e per essersi innervosito per il finto flirt tra la tronista e il cameriere.

Sara è uscita anche con Giuseppe e tra i due sembra essere andata diversamente, tanto che i due hanno chiesto di spegnere le telecamere.

La tronista ha conosciuto altri ragazzi su Witty e ha espresso il piacere di conoscere Gaetano, un ragazzo napoletano che vive a Shanghai.

Arriva il momento di Carlo. Il tronista è uscito con Marianna e tra i due sembra esserci attrazione e complicità.

Carlo ha portato fuori anche Cecilia e tra i due è scattato il bacio. I due si sono aperti e hanno rivelato ricordi privati molto importanti.

Il tronista è uscito in esterna anche con Marika, anche se non c’è stato modo di mandarla in onda a causa della reazione di Cecilia al bacio tra Carlo e Marianna.