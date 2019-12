Uomini e Donne, anticipazioni trono classico 16 dicembre 2019

Le anticipazioni sul trono classico di Uomini e Donne ci raccontano che conosceremo una nuova tronista e che il percorso di Giulio diventa sempre più complesso.

Giulio Raselli trono classico Uomini e Donne – foto ultraofferte.online

La puntata parte con la presentazione della nuova tronista Sara Amira, finalmente un volto sconosciuto al pubblico del people show.

Il video di presentazione di Sara mostra una ragazza in cerca dell’Amore dopo le precedenti relazioni che, a suo dire, l’avrebbero fatta sentire una nullità.

La nuova tronista ha fatto il suo ingresso e Tina Cipollari non ha perso tempo per metterla a suo agio con la propria ironia.

Arriva il momento di Giulio e in particolare della sua attuale situazione con Giovanna. Il tronista ha raggiunto la corteggiatrice a casa sua munito di scatola di pasticcini, ma i due hanno litigato.

In studio la situazione non cambia e la padrona di casa rincara la dose dicendole che si arrabbierà appena vedrà l’esterna tra Giulio e Giulia.

Maria De Filippi manda in onda l’esterna tra i due. Il tronista prova a chiamare Giulia più e più volte e alla fine si presenta a sorpresa a casa sua, ma la ragazza preferisce non farlo entrare.

Giulio appare protettivo nei confronti di Giulia e i due si scambiano un bacio, cosa che scatena la reazione di Giovanna.

La Abate ammette di voler lasciare la trasmissione per non soffrire e non far del male a Giulio, specialmente perché vede una maggiore compatibilità con la sua rivale.

La padrona di casa fa ballare Sara con un pretendente mentre Giulio cerca di chiarire la situazione con Giovanna.

Si passa al trono di Carlo. La signora Costanzo riferisce di voler far vedere solo l’uscita più significativa, visto che i tempi stringono.

Sul LED viene proiettata l’uscita di Carlo e Chiara. I due sono usciti per le strade di Roma e la ragazza non ha perso occasione per spendere parole poco carine nei confronti di Cecilia. I due si sono anche baciati.

In studio, però, la reazione di Cecilia spiazza tutti, visto che la ragazza non intende discutere il bacio in un contesto particolare.

Dal canto suo, però, Carlo replica affermando di essere d’accordo su su alcune cose dette da Chiara in esterna.

Maria De Filippi chiede a Giulio se desidera dire qualcosa o fare la sua scelta, ma il Raselli chiede più tempo per pensare.

Quando la De Filippi gli chiede se desidera ballare con qualcuna, però, lui sceglie Giovanna. I due sembrano vicini e complici, il che fa sobbalzare Giulia.