Uomini e donne, anticipazioni trono classico 16 settembre 2019

Il people show Uomini e donne riparte con una nuova stagione televisiva che promette scintille sin da oggi pomeriggio su Canale 5.

Le anticipazioni sulle prime registrazioni raccontano che le prime battute saranno dedicate alla presentazione dei quattro nuovi tronisti, due uomini e due donne.

Tra i tronisti di questa edizione ci sono vecchie conoscenze del programma e qualche nuovo ingresso: Giulia Quattrociocche, Alessandro Zarino, Sara Tozzi e Giulio Raselli.

Giulia Quattrociocche è una studentessa di Giurisprudenza che si destreggia tra gli studi e il lavoro di cameriera. Dopo una storia chiusa 4 anni fa, ora partecipa a Uomini e Donne per trovare l’uomo perfetto con cui formare una famiglia tradizionale.

Alessandro Zarino è un modello noto al grande pubblico per aver partecipato all’ultima edizione di Temptation Island. Il ragazzo sta per diventare istruttore di CrossFit e sogna una relazione tranquilla.

Sara Tozzi è una barista di Modena e anche lei è reduce da Temptation Island. È decisa a trovare un ragazzo educato, generoso e responsabile.

Giulio Raselli è stato corteggiatore (e non scelta) di Giulia Cavaglià e tentatore di Temptation Island. Ora sceglie di mettersi in gioco per trovare la donna giusta.

Oltre alla presentazione dei tronisti di questa edizione di Uomini e Donne, poi, il pubblico avrà modo di scoprire l’evoluzione dei rapporti dei protagonisti di Temptation Island 2019.

Myriam