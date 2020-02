Uomini e Donne, anticipazioni trono classico 18 febbraio 2020

Le anticipazioni sul trono classico di Uomini e Donne ci raccontano che ci saranno moltissimi colpi di scena nelle prossime puntate.

Sara trono classico Uomini e Donne – foto msn.com

Da quello riportato da Il Vicolo delle News, infatti, sembra che in studio arriverà la neo coppia formata da Giulio Raselli e Giulia D’Urso e ci sarà l’incursione di Alfonso Signorini. Ma andiamo con ordine.

Giulio e Giulia entrano in studio e salutano tutti, compresa Giovanna. I due spiegano di essere andati a convivere e di essere felici, ma Gianni Sperti ammicca alla stranezza di questa decisione.

L’ex tronista si scusa con Giovanna per il suo atteggiamento durante la scelta e la bella romana accetta le scuse, anche se dice di rimanere della sua idea.

Maria De Filippi fa entrare Alfonso Signorini e il conduttore del GF Vip chiede informazioni ad Alessandro Graziani (corteggiatore di Sara e Giovanna) circa il suo rapporto con Serena Enardu.

Il giornalista riprende la questione dei like di Serena, ma l’ex tentatore non sembra voler approfondire la questione e passa la palla alla sarda.

Tina Cipollari interviene affermando di sapere che i due sono stati avvistati insieme a Cagliari dopo Temptation Island e avrebbero trascorso un weekend insieme. Alessandro non proferisce parola.

Si passa poi a Sara e Giovanna. Un RVM riassume la sfuriata della scorsa puntata e la padrona di casa lancia il video del confronto post-puntata tra Sara e Sonny.

Giovanna resta spiazzata e mette le cose in chiaro con il corteggiatore, soprattutto perché non vuole essere un ripiego. Sonny ammette di essere preso da Sara e Giovanna si arrabbia.

Maria De Filippi passa all’esterna di Giovanna e Sonny. I due sono stati bene, ma la tronista ha sbagliato a chiamarlo più volte. Sonny viene criticato aspramente e così decide di autoeliminarsi.

Arriva il momento dell’esterna tra Giovanna e Sammy e anche in questo caso la tronista sbaglia a chiamare il suo corteggiatore.

In studio, però, Giovanna ammette di sentirsi a proprio agio con Sammy e di vederlo bene nella vita di tutti i giorni.

Si cambia percorso e Maria manda in onda l’esterna tra Sara e Alessandro: lei si apre con il corteggiatore parlando del padre e la complicità tra i due è evidente.

La padrona di casa fa partire l’esterna di Giovanna con Alessandro e i due entrano in sintonia, tanto che la tronista parla a cuore aperto. Il corteggiatore sembra rapito da lei.

Giovanna confessa di non aver capito i motivi che spingono Alessandro a non dichiararsi, ma il ragazzo replica di voler fare la scelta giusta.

Parola dopo parola si scopre che Sara non è uscita con Matteo e Giovanna non perde occasione per puntare il dito contro la collega di trono.

Dal canto suo, però, Sara si giustifica dicendo di aver lasciato a casa Matteo perché si è accorta del grande coinvolgimento di lui.

Sara è uscita anche con Gaetano e Giovanni (ma non si sono viste le esterne) mentre Giuseppe non è stato nominato in puntata.

Arriva il momento di Daniele. Il tronista è uscito con Angela e ha testato la manualità della corteggiatrice nelle faccende di casa.

La padrona di casa ha spiegato che hanno deciso di far scegliere all’ex gieffino le sue aspiranti corteggiatrici per evitare di fare un buco nell’acqua. L’atteggiamento di Daniele non viene apprezzato.

Non si è parlato di Carlo, ma Marianna è stata seduta in studio tutto il tempo mentre Cecilia è rimasta dietro le quinte.