Uomini e Donne, anticipazioni trono classico 19 novembre 2019

Le anticipazioni sul trono classico di Uomini e Donne ci raccontano che nelle prossime puntate assisteremo a una scelta inaspettata e un colpo di scena.

Il percorso di Giulia Quattrociocche si è conclusa prima del previsto con una scelta imprevedibile persino per gli opinionisti.

La tronista è uscita con Alessandro, al termine della quale Maria De Filippi ha incalzato con una serie di domande sul suo rapporto con il corteggiatore. Giulia non ha saputo cosa rispondere nello specifico.

Giulia è uscita anche con Daniele. La Quattrociocche lo ha raggiunto durante un allenamento di calcio e l’atmosfera è sembrata distesa e intima.

In studio, nonostante le parole del corteggiatore, Tina insinua il suo disinteresse nei confronti della tronista in quanto non sarebbe impassibili di fronte ai baci scambiati con il suo rivale.

La padrona di casa chiede a Giulia con chi vorrebbe ballare e la tronista fa il nome di Daniele. Il ballo è talmente romantico da spingere Alessandro a invitarla a fare quello che sente.

Giulia confessa di provare dei sentimenti profondi verso Daniele e di non voler prendere in giro più nessuno.

La tronista fa la sua scelta mentre Alessandro fa trasparire tutta la sua amarezza. A quel punto il pubblico chiede a gran voce di far sedere il ragazzo sulla sedia rossa, ma Raffaella Mennoia interrompe l’idillio.

Alessandro potrebbe sedersi sulla poltrona rossa soltanto dopo che la redazione e Maria De Filippi avranno parlato con lui in separata sede.

Si passa al percorso di Giulio Raselli. In studio viene chiarita la questione della probabile conoscenza del tronista con la corteggiatrice Giulia: è stata invitata la ragazza della segnalazione.

La padrona di casa ha informato il tronista dell’assenza delle sue corteggiatrici in studio e Giulio ha chiesto alla redazione di poter videochiamare entrambe per capire le loro intenzioni.

Le due corteggiatrici hanno posizioni diverse: Giulia non vuole tornare perché si sente la cotta del tronista mentre Giovanna si dice dispiaciuta dal suo comportamento, ma predisposta al dialogo.

L’ex corteggiatore di Giulia Cavaglià ha lasciato lo studio per raggiungere Giovanna in albergo e provare a chiarire, salvo non fare più ritorno.

L’attenzione si è spostata sui nuovi tronisti: Veronica è uscita con cinque corteggiatori mentre Carlo è uscito con tre ragazze e dice di sì al corteggiamento di Cecilia Zagarrigo.

