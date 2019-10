Uomini e donne, anticipazioni trono classico 29 ottobre 2019

Le anticipazioni che ci arrivano dal trono classico di Uomini e Donne ci raccontano di puntate infuocate tra litigi, segnalazioni e baci inaspettati.

Maria De Filippi apre la puntata del trono classico con una nota soft, sottolineando il dimagrimento di Tina e Cipollari.

Si parte subito dal percorso di Giulia. La tronista è apparsa nervosa a causa di un battibecco avuto con Alessandro.

Giulia avrebbe notato che il corteggiatore ha pubblicato su Instagram la stessa canzone che la sua ex fidanzata aveva usato poco prima. A insospettirla, poi, ci sarebbe la sua assidua presenza in discoteca.

Dal canto, suo, Alessandro ha provato a giustificarsi dicendo che mantiene il rapporto con l’ex fidanzata perché madre di suo figlio. Questo, però, non lo salva dalla sfuriata di Giulia.

Si passa a Daniele. Il corteggiatore ha raggiunto la tronista per chiarire quanto accaduto durante la precedente registrazione.

Giulia lamenta il suo comportamento alla vista del bacio tra lei e Alessandro mentre Daniele inizia ad agitarsi. Alla fine la tronista lo invita a fare qualcosa di più.

In studio arriva la chiamata di una ragazza che segnala l’ipotetica frequentazione di Daniele con una ragazza.

Giulia ha chiesto di vedere il cellulare del corteggiatore e alla fine esce dallo studio piuttosto arrabbiata e provata.

Arriva il momento di Giulio. Il tronista è andato a trovare Giovanna dopo la fine della scorsa puntata e i due hanno parlato delle attenzioni che lui riserva a Giulia. I due, però, hanno discusso e lui va via.

Si passa all’esterna tra Giulio e Giulia. I due passeggiano e appaiono molto complici, scambiandosi anche alcuni baci a stampo.

Giovanna entra in studio e ammette di essere delusa da Giulio, sia per i suoi comportamenti con Giulia che per la mancanza di voglia di chiarire.

Giulio è uscito anche con Irene: lei si sente un po’ indietro rispetto alle altre corteggiatrici mentre lui prova a convincerla che tra loro ci sia qualcosa di più. E, infatti, i due si baciano.

In studio si accende la discussione tra le corteggiatrici e in particolare Giovanna scredita Giulia sulla condizione economica che dice di vivere.

Il tronista è uscito anche con Veronica e, dopo l’esterna, la padrona di casa invita Alessandro a parlare della segnalazione su Giulio e Veronica.

Zarino confessa di aver sentito dire che Veronica era a cena con il manager di Giulio Raselli, ma la corteggiatrice tenta di difendersi. La discussione si infiamma e Giulio e Alessandro litigano pesantemente.

Giulia rientra in studio e svela di aver letto una chat nella quale Daniele e un amico parlavano di una certa Valentina. Lui ha provato a smentire tutto, ma si è scoperto che i due si seguono su Instagram.

Si passa ad Alessandro. Il tronista è uscito con Veronica e i due si sono confidati alcuni dettagli della loro vita. I due si sono anche baciati.

Il tronista ha raccontato di averle fatto recapitare ogni giorno un pezzo della frase “mi sei mancata ogni giorno” e un peluche.

Le corteggiatrici di Alessandro hanno puntato il dito contro il tronista, accusandolo di aver già fatto la sua scelta.

A un certo punto, un corteggiatore di Giulia accusa Daniele e quest’ultimo decide di abbandonare la trasmissione.

Myriam