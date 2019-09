Uomini e donne, anticipazioni trono classico 30 settembre 2019

Le anticipazioni di Uomini e Donne ci raccontano di un trono classico ricco di colpi di scena e un inizio di stagione davvero scoppiettante.

Da quello che si apprende, pur essendo alle prime batture dei percorsi, i tronisti non nascondono di avere idee chiarissime.

Giulio ha voluto incontrare Veronica per chiarire quanto successo nella puntata precedente, ma lei appare stizzita dal suo comportamento mentre lui prosegue per la sua strada.

L’esterna apre la discussione tra i due e Maria De Filippi ne approfitta per mostrare l’esterna tra Veronica e Alessandro. Giulio le chiede di scegliere chi corteggiare, ma la ragazza non sembra essere pronta a farlo.

La risposta di Veronica fa infuriare ulteriormente Giulio, il quale mette in dubbio la sincerità della corteggiatrici.

Alessandro è uscito in esterna anche con Aurora e da quello che si la loro esterna è andata bene.

Si passa a Giulia Quattrociocche . La tronista ha portato in esterna Alessandro e tra i due mette in dubbio l’interesse del corteggiatore.

In studio si parlerà di una segnalazione arrivata su Javier. Il ragazzo avrebbe nascosto di frequentare un’altra ragazza. Dopo un botta e risposta, però, Javier è costretto a confermare tutto, lasciando lo studio.

Sara si è lasciata andare al pianto dopo l’espulsione di Javier dal programma e la padrona di casa ha deciso di dare una chance al corteggiatore per chiarire con la tronista.

Il corteggiatore confessa alla tronista che la ragazza della segnalazione rappresenta una storia passata e per questo vorrebbe corteggiare lei.

A questo punto, la tronista ammette che non si sarebbe arrabbiata se avesse saputo tutto dall’inizio, ma così facendo ha minato i presupposti per una storia.

Anticipiamo già che nelle prossime puntate assisteremo all’abbandono del trono da parte proprio di Sara. La ragazza si è accorta di pensare ancora al suo ex fidanzato.

In più Veronica, dopo essere stata lasciata da sola in esterna da Alessandro e aver rifiutato l’offerta di uscire con Giulio, si dichiara per Zarino.

Myriam